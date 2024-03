Stavět dálniční úseky odděleně nemá smysl, uvedl při interpelacích ministr

„Sdělovat jakékoliv další podrobnosti s ohledem na probíhající zadávací řízení by vhodné nebylo. Já pevně doufám, že toto zadávací řízení doběhne bez potíží a že ani uchazeči následně nepovedou bitvy, které by prodloužily ve výsledku realizaci vyhledání toho koncesionáře,“ řekl Martin Kupka minulý čtvrtek.

Ministerstvo dopravy chce podle Kupky s koncesionářem, který zajistí výstavbu 35 kilometrů dlouhé dálnice i její údržbu po dobu pětadvaceti let, uzavřít smlouvu na přelomu let 2025 a 2026, aby mohl okamžitě začít stavět.

Poslanec Martin Kolovratník stejně jako na loňské dopravní konferenci v Pardubicích zopakoval, že stát by měl první úsek dálnice do Starého Města z projektu PPP vyjmout a začít ho stavět na konci letošního či na začátku příštího roku.

„Úsek už má stavební povolení. Běží mu geologický a archeologický průzkum. Je připravena a vysoutěžena smlouva pro projektovou dokumentaci,“ řekl Kolovratník.

Stavět první úsek v předstihu bez zbylého kousku do Mohelnice, který ještě čeká na vydání stavebního povolení, však podle Kupky nemá moc velké opodstatnění.

„Je to zhruba dvacetikilometrový úsek, který už neprochází přímo středem intravilánu některé z velkých obcí či měst. Není to případ Litomyšle a není to případ Vysokého Mýta. Pokud bychom dostavěli ten prvotní úsek a vedli od něj přivaděč k současné I/35, úsek by měřil plus minus 20 kilometrů a cesta po něm by do místa kontaktu se silnicí I/35 trvala přibližně 10 minut. Zatímco po současné pětatřicítce trvá 13 minut, ten rozdíl jsou tři minuty,“ řekl během interpelací Kupka a vysvětlil, že jakýkoliv projekt soukromé dálnice bude mít smysl, jestliže její délka bude alespoň 30 kilometrů.

„Pokud by došlo k další komplikaci ve výběrovém řízení, tak by to opravdu znamenalo přehodnotit postup a ty dva úseky oddělit, ale věřím, že ve výsledku se podaří ten PPP projekt zvládnout,“ dodal ministr dopravy k záložní variantě výstavby z národních zdrojů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před pár dny v informačním letáku posunulo dokončení jednoho z posledních úseků dálnice D35 na rok 2030. Tento týden byl však vrácen na rok 2029.