D35 se změní v největší staveniště, práce zasáhnou 40 kilometrů dálnice

Na konci letošního roku se bude Jihočeský kraj chlubit primátem. D3 se stane nejrozestavěnější dálnicí v České republice, najednou bude rozpracováno 40 kilometrů nové silnice.

Na české poměry jedinečná situace se bude přesně rok nato opakovat v Pardubickém kraji. Stát se chce totiž naplno pustit do budování severní alternativy k dálnici D1.

Jen za poslední rok se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podařilo u D35 od Ostrova po Staré Město získat s výjimkou obchvatu Litomyšle všechna stavební povolení. Už letos se začal stavět úsek mezi Litomyšlí a Svitavami a na další úseky vyjedou bagry co nevidět. Nejpozději letos na podzim začne stavba šest kilometrů dlouhého a tolik potřebného dálničního obchvatu Vysokého Mýta, na který jsou takřka všechny pozemky vykoupeny. Na Královéhradecku se začne stavět i desetikilometrový úsek mezi Hořicemi a Sadovou.

Do konce roku se má rozběhnout také složitá stavba tunelu Homole. ŘSD se zde rozhodlo pro soutěž v režimu Design & Build, kdy vítězná firma bude postupovat podle projektu, který sama zpracuje. ŘSD se tím chce vyhnout problémům, které nastaly u tunelu Pohůrka na D3, kde se musel technologický postup měnit při budování tunelu, což stavbu natáhlo o dva roky.

ŘSD proto pro zadání stavby poprvé využilo ujednání z tzv. Smaragdové knihy FIDIC, která stanoví rozdělení rizika během stavby mezi smluvní strany. Zhotovitel například nese riziko vícenákladů a zdržení při chybně zvoleném postupu výstavby.

Nejkomplikovanější stavba? Tunel Homole

Podle slov generálního ředitele ŘSD Radka Mátla bude stavba tunelu Homole náročnější než ražba nejdelšího tunelu Dětřichov pod Hřebečským hřbetem.

„Místo je složité z hlediska jak geologie, tak nízkého nadloží nad tunelem. Nabízí se několik možných technických řešení stavby, aby nedošlo k propadu nadloží. Abychom splnili podmínky EIA, bude část tunelu hloubená a část ražená,“ řekl na nedávném setkání se starosty okolních obcí Radek Mátl. Čtyřkilometrový tunel Dětřichov bude podle něj jednodušší v tom, že bude v celé své délce ražený a ve velké hloubce.

Jízdní řád dálnice D35 Úseky v Pardubickém kraji Ostrov – Vysoké Mýto 6,2 km (zahájení 2023, zprovoznění 2026) Tunel Homole 0,8 km (zahájení 2024, zprovoznění 2026) Vysoké Mýto – Džbánov 6,0 km (zahájení 2023, zprovoznění 2026) Džbánov–Litomyšl 7,6 km (zahájení 2024, zprovoznění 2027) Litomyšl–Janov 10,4 km (zahájení 2024, zprovoznění 2027) Janov–Opatovec 11,8 km (zahájení 05/2023, zprovoznění 2025) Opatovec – Staré Město 16,6 km (zahájení 2025, zprovoznění 2029) Úseky v Královéhradeckém kraji Úlibice obchvat 1,6 km (zahájení 2025, zprovoznění 2028) Úlibice - Hořice 16,3 km (zahájení 2024, zprovoznění 2027) Hořice - Sadová 10,5 km (zahájení 2023, zprovoznění 2025) Sadová - Plotiště 7,5 km (zahájení 2024, zprovoznění 2027) Úseky v Olomouckém kraji Staré Město – Mohelnice 18,2 km (zahájení 2025, zprovoznění 2029) Křelov - Slavonín 3,2 km (zahájení 2024, zprovoznění 2027) Zdroj: ŘSD

V červnu bylo podáno pět nabídek na projekt a výstavbu tunelu v rozmezí od 1,75 po 2,07 miliard korun. Hodnoticí komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Zhotovitel by měl být v srpnu znám i pro úsek Ostrov - Vysoké Mýto, ze kterého byl tunel kvůli složitosti vyňat. A jasno budou mít i stavební firmy, které soutěžily o zakázku navazujícího úseku k Litomyšli. Oba úseky by měly začít růst v příštím roce.

Přípravy běží i na obchvatu Litomyšle, kde jakmile ŘSD získá již zažádané společné povolení, by se vše mělo posouvat k realizaci. Už napřesrok v létě by měli pole u Litomyšle prozkoumávat archeologové.

„V roce 2024 chceme postupně všechny dálniční úseky D35 zahajovat. Všech více než 100 kilometrů, které jsou v přípravě, bychom chtěli začít realizovat do tří let, kdy by se D35 měla stavět v celé své délce v Pardubickém, Olomouckém i Královéhradeckém kraji,“ řekl Radek Mátl.

Příprava běží i u dvou nejkomplikovanějších úseků mezi Svitavami a Mohelnicí, kde vláda schválila budování „pětatřicítky“ formou PPP, tedy ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Na první úsek do Starého Města ŘSD před pár dny získalo stavební povolení. V současnosti probíhá výběrové řízení na poradce pro výběr koncesionáře.

„Role poradce je velmi důležitá, neboť příprava souboru smluv je opravdu věc náročná. Ani aparát ministerstva není s to z hlediska specifik smluvních vztahů dokumentů toto dotáhnout dokonce. Soutěžní dialog začne v roce 2024. Ve stejném roce s tím chceme jít do Poslanecké sněmovny, abychom mohli zvládnout schválení koncesionáře a ten mohl začít se samotnou stavbou,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka. Celá dálnice by měla být hotová v roce 2029.