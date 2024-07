Žena jela po D35 v protisměru, vyděšení řidiči volali na tísňovou linku

„Řidička do protisměru najela na 143. kilometru dálnice D35 u Časů. Kolegové z dálničního oddělení Městec řidičku po chvíli vypátrali a zastavili. Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Bylo velké štěstí, že nedošlo k vážné nehodě,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Proč žena za slunného dne nerespektovala dopravní značení a najela do protisměru, není jasné. Není to poprvé, co se na stejném místě podobná situace stala.

Loni v listopadu jednaosmdesátiletá řidička omylem udělala v připojovacím pruhu ve směru na Prahu stejný manévr, při kterém si to zamířila do protisměru. Takto v jízdě pokračovala dalších deset kilometrů, než ji zastavili policisté z nedalekého dálničního oddělení.

Jízda v protisměru figuruje v policejních statistikách poměrně často. „V celém kraji za první polovinu letošního roku evidujeme celkem 18 oznámení o vozidlech, která měla jet v protisměru. Za přestupek otáčení, couvání nebo jízdu v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta od 4 500 až do 5 500 korun a šest bodů,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.

Policie apeluje na řidiče, že pokud už někdo nejzákladnější pravidlo při jízdě po dálnici poruší, musí co nejdřív zastavit na krajnici nebo v odstavném pruhu.

„Na vozidle zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a odejděte do bezpečného prostoru nejlépe za svodidla. Následně zavolejte na linku 158 a vyčkejte do příjezdu policejní hlídky,“ upozornil Dub. „Nikdy nepokračujte v jízdě v protisměru a neotáčejte se na dálnici ani silnici pro motorová vozidla,“ dodal.