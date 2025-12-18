První řidiči najeli na dálnici za asistence blikajícího vozu policie ze směru od Litomyšle před obcí Janov, kde vzniklo nové napojení, které dočasně přeměňuje stávající silnici I/35 v dálnici. To se také hned po otevření projevilo dlouhou kolonou před velkou okružní křižovatkou u Svitav, odkud auta pokračovala na Brno nebo Olomouc. Směr od Mohelnice zůstává i po dlouhých minutách téměř prázdný.
Na opačné straně u Opatovce je totiž cesta k dálnici trochu kostrbatá. Vede totiž z velkého kruhového objezdu na most přes mimoúrovňovou křižovatku, což i přes dobře viditelné značky nezaručuje, že ne všichni řidiči sjedou alespoň v prvních dnech na dálnici. „Snad si zvykneme,“ usmál se jeden z řidičů, který měl v plánu projet si úsek jako jeden z prvních.
„Kamionová doprava na silnici I/35 je velmi silná. V tomto úseku se riskuje a nebezpečně předjíždí. Je proto stejně důležitý jako obchvaty měst. Bude to další úsek, který výrazně zvýší nejen plynulost, ale hlavně bezpečnost provozu. Na silnici 1/35 je řada nehod a v tuto chvíli není bezpečná,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
S rozestavěným obchvatem Litomyšle se tento izolovaný úsek, který je letos nejdelším zprovozňovaným dálničním úsekem v Česku, scelí až v srpnu 2027. Ve směru na Mohelnici nejdříve v roce 2030.
Zprovozněním dálničního úseku u Svitav se celková délka dálnice D35 v Pardubickém kraj přehoupla přes svoji polovinu. Ze zhruba 94 kilometrů k dnešnímu dni slouží řidičům necelých 50 kilometrů dálnice a do dvou let dalších 25 kilometrů přibude.
Takřka dvanáct kilometrů dlouhá dálnice na rozdíl od v tomto týdnu otevřeného obchvatu Vysokého Mýta neuleví od dopravy žádné obci. Obchvat kolem Janova se otevřel v roce 2004 a silnice I/35 kopírující dálnici od Gajeru k Opatovci vede od roku 1979, kdy byla přeložena mimo Svitavy, což už tehdy přineslo velký efekt v úspoře času.
Úsek D35 Janov Opatovec číslech
11 713 m dlouhý dálniční úsek
Zdroj: ŘSD
Přestože cestu nový úsek zkrátí jen o několik málo minut, jeho hlavním benefitem je bezpečnost provozu, neboť původní silniční tah byl místem smrtelných dopravních nehod. Je to jen dva měsíce, co u Gajeru polská řidička z neznámých důvodů vjela do protisměru, kde se střetla s nákladním autem a na místě zemřela.
Na druhou stranu řidiči zvyklí na dvě čerpací stanice na původní silnici budou zklamaní, neboť na novém úseku není ani jedna. S odpočívkou se počítá až na navazujícím úseku u Starého Města u Moravské Třebové.
Lidé v nedalekých Svitavách doufají, že dálnice dopravní situaci ve městě ještě víc zklidní. Přestože město se před dvěma lety dočkalo severojižního obchvatu, mnozí řidiči jedoucí od Litomyšle jezdí dál na Brno přes Mikuleč, Javorník a centrem města. „Dálnice, která nyní bude pár let zdarma, řidiče dovede až k obchvatu. A tak doufám, že tranzitní doprava ve městě, která je stále relativně velká, ubude,“ řekl starosta Svitav David Šimek.
Na rozdíl od jiných úseků prochází dálnice řídce osídlenou krajinou a během příprav nebyla nikomu trnem v oku. Úsek získal hladce územní rozhodnutí už v roce 2018 a problém nebyl ani s výkupy pozemků.
Stavbu komplikovaly klimatické podmínky
Stavba dálnice začala před dvěma a půl lety a stavbaři se museli vyrovnat zejména s drsnějšími klimatickými podmínkami, neboť tento úsek je v Pardubickém kraji nejvýše položeným. Dělnici při výstavbě půlkilometrové mostní estakády, která je nejsložitějším stavebním objektem, museli například vyhřívat stany, aby rychleji zrál beton.
Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic
Stavbu uspíšil i fakt, že se povedla koordinace mezi ŘSD a Správou železnic, která kvůli uzavřené modernizované trati u Blanska umožnila v předstihu vybudovat nový železniční most na koridoru Česká Třebová – Brno.
Zajímavostí je u Mikulče i ekodukt nad dálnicí, po kterém se může volně procházet zvěř migrující přes Javornický hřeben. Kromě dálnice je most pro zvěř i na přiléhající silnici I/35.
Úsek dálnice z Janova do Opatovce postavilo sdružení firem MI Roads a Doprastav. Vyšel na 2,9 miliardy korun bez DPH. Řidiči po něm mohou jezdit bez dálniční známky do doby, než bude v roce 2027 napojen na obchvat Litomyšle.
O dálnici na leasing se rozhodne před létem
Stavět se ještě nezačalo na navazujícím úseku mezi Svitavami a Mohelnicí, který se stát rozhodl vybudovat formou PPP, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru.
Ačkoli Ministerstvo dopravy loni předpovídalo, že proces podávání nabídek bude zahájen v polovině letošního roku, dnes je kvůli komplikovanosti celé stavby, vyjasnění rizik a smluvní dokumentace, jasné, že dřív než na jaře nebude koncesionář vybrán.
„Poslední kolo bude v rámci soutěžního dialogu vyhlášeno v lednu a mělo by proběhnout tak, aby v únoru nebo v březnu mohlo být vyhodnoceno,“ přiblížil poslední fázi soutěže na koncesionáře bývalý ministr dopravy Martin Kupka, který se účastnil zprovoznění dálnice. „Poslanecká sněmovna by finálního vítěze měla schválit před koncem následujícího pololetí, tedy nejpozději do června příštího roku. K podpisu smluv a zahájení stavby by mělo dojít nejpozději v druhém pololetí příštího roku,“ dodal.