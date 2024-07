Sedm metrů za hodinu. Mostaři začali na D35 vysouvat půlkilometrovou estakádu

Řidiči, kteří jeli v neděli ráno po hlavním silničním tahu I/35 mezi Svitavami a Litomyšlí, si museli u Opatovce všimnout nezvyklého stavebního ruchu. Odstartoval totiž manévr, na který se mostní inženýři připravovali dlouhé měsíce. Začali vysouvat jednu ze dvou mostovek, která je součástí 430 metrů dlouhé dálniční estakády. A práce na přemostění, které překlene stávající silnici a Mikulečský potok, jim šla od ruky.

„Za necelých pět hodin konstrukce o váze 1 600 tun překonala rychlostí 7 metrů za hodinu vzdálenost 32 metrů a dostala se tak na druhý pilíř,“ sdělila k nedělní směně Petra Drkulová z pardubické správy ŘSD.

Že nepůjde o jednoduchou záležitost, svědčí i termín dokončení výsuvu, který si stavaři stanovili na jaro příštího roku. Přes 430 metrů dlouhý most se betonuje na místě a na rozdíl od lanového mostu v Pardubicích je tvořen dvěma samostatnými mostními konstrukcemi pro každý směr. Vzhledem k jeho délce bude most podepírat v každém směru sedm pilířů.

„Jednotlivé takty poběží co deset dní. Když to půjde dobře, na druhé straně bychom měli být s první mostovkou na konci roku. Poté bychom měli začít vysouvat druhou mostovku. Až budeme na konci, bude to veselejší,“ řekl už dříve stavbyvedoucí Jan Jelínek ze společnosti MI Roads, která dálnici společně se slovenským Doprastavem staví.

Před budováním estakády byly zvažovány dvě stavební technologie. Kromě postupného výsuvu původní projektová dokumentace počítala s výstavbou tzv. na pevné skruži, což je jeden z nejčastějších postupů výstavby mostů. Jako nejvýhodnější se ukázala technologie výsuvu v taktech pomocí hydraulického zařízení.

Méně používanou technologii stavaři zvolili i kvůli šikmému křížení se stávající silnicí. „Klade to vyšší nároky na projektanta i na přípravu. Most bude jednak do oblouku a jednak křížení se stávající silnicí I/35 je pod velmi ostrým úhlem, takže rozpětí největšího mostního pole překračující stávající silnici je 62 metrů,“ vysvětlil vedoucí provozu mostních technologií společnost MI Roads Jan Kabelka s tím, že mostovka na budoucí dálnici bude mírně naklopená.

Nejdelší most téměř dvanáctikilometrového úseku budou tvořit dvě mostovky s komorovým průřezem o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce bude uložena pomocí kalotových ložisek a most bude založen na 144 kusech hlubinných pilotech o objemu bezmála 3 200 metrů krychlových. Most bude nad stávající silnicí zhruba v jedenáctimetrové výšce.

Podle stavbyvedoucího Jana Jelínka stavební práce pokračují na dálnici podle harmonogramu. Stavební stroje pracují například na nejhlubším zářezu u železničního mostu ve Svitavách-Lačnově. „Odtěženou zeminu vozíme na dlouhý násep na samém začátku úseku v Janově a pak děláme násyp před estakádou. Tam vozíme 120 tisíc kubíků zeminy. Bilance násypů a zářezů je plus mínus vyrovnaná. Hrubé zemní práce bychom chtěli mít do konce léta hotové. Na podzim bychom chtěli zrealizovat štěrky a aktivní zóny, aby byl úsek připraven pro kanalizaci,“ dodal Jelínek.

Dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec by měla být dokončena příští rok v prosinci.