  15:08
Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí v polích hlubokým výkopem. Nehoda se obešla bez zranění.
Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným směrem. Po pár stech metrech skončil ve výkopu. (18. prosince 2025) | foto: Policie ČR

Dálniční žně v Pardubickém kraji v tomto týdnu zřejmě natolik zamotaly šestašedesátiletému řidiči hlavu, že se krátce po otevření dálnice z okružní křižovatky ve Svitavách vydal nikoli na Hradec Králové, ale do zákazu ve směru na Mohelnici.

Daleko se však nedostal, dálnice zde bude ještě minimálně pět let končit v polích. Řidič tak po pár stech metrech rychlé jízdy skončil v příkopu.

„Osm hodin po otevření dálnice řidič na kruhovém objezdu nerespektoval ani zákazovou značku a najel na nájezdovou větev uzavřeného úseku nedokončené dálnice. Nasadil nejvyšší dovolenou rychlost, nevšiml si konce silnice a s vozidlem skončil ve výkopu,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným směrem. Po pár stech metrech skončil ve výkopu. (18. prosince 2025)
Konec dálnice D35 u Svitav. (18. prosince 2025)
Řidič u Svitav najel na dálnici špatným směrem. Nájezdovou větví by se za pět let mělo najíždět na dálnici do Mohelnice. Silničáři po nehodě doprostřed umístil raději ještě jednu zákazovou značku. (19. prosince 2025)
Dálnice D35 zatím končí u okružní křižovatky ve Svitavách. (18. prosince 2025)
Riskantní jízda do neznáma se naštěstí obešla bez zranění. „Následně provedená dechová zkouška u řidiče vyloučila přítomnost alkoholu,“ dodala Holečková.

Svůj podíl na nehodě mohlo mít i počasí, neboť po celý den byla na Svitavsku hustá mlha.

Otevření téměř dvanáct kilometrů dlouhého dálničního úseku v prvních minutách provázely drobné zmatky. Zatímco od Litomyšle se dálnice prakticky ihned zaplnila, z opačné strany kvůli složitějšímu nájezdu a zapomenutému přeškrtnutí na dopravní ceduli auta dál jezdila po původní silnici. Hustý provoz po kruhovém objezdu, který křížil výjezd z dálnice, pak způsoboval na dálnici kolony.

