Preiss získá sošku, i když nevyhraje. V září se budou opět odměňovat dabéři

Ať již Viktor Preiss v herecké kategorii zvítězí, nebo ne, stejně si sošku za dabing z Přelouče odveze.

„Kuriozitou letošního ročníku je určitě výkon Viktora Preisse, který se dostal za svou roli Zdislawa Beksinskeho ve snímku Poslední rodina do užší nominace a zároveň získává Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu,“ prozradila tajemnice poroty Jiřina Dlasková.

Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu získá společně se svou ženou Janou a také svými hereckými kolegy Pavlem Soukupem, jenž daboval například Arnolda Schwarzeneggera, a Janem Kanyzou, který pravidelně propůjčoval svůj hlas herci Georgi Clooneymu.

Cenu Františka Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu udělil letos Filmový a televizní svaz FITES Karolině Průšové za celoživotní mistrovství v oboru režie dabingu a Jindřichu Matušekovi za celoživotní mistrovství v oboru dabingový mistr zvuku.

Ale zpět ještě k hereckým nominacím. Nejvíce návrhů porota hodnotila právě v hereckých kategoriích. „Mužské výkony letos zastupovalo 22 návrhů. Ženské prezentovalo 16 návrhů,“ řekla Dlasková.

V mužské části se porotě kromě Viktora Preisse líbil také jeho dabingový syn Kryštof Hádek, který namluvil jeho filmového neurotického syna, jehož dohánějí jeho vnitřní démoni a útěchu nachází v hudbě. Trojlístek nominovaných uzavírá Marek Holý, který se o cenu uchází za to, jak namluvil postavu bodyguarda Davida Budda v šestidílném seriálu Bodyguard.

Preiss má cenu za Tátu v sukni

Zajímavostí také je, že Viktor Preiss je držitelem hned té první Ceny Františka Filipovského. V roce 1994 ji dostal za nezapomenutelné ztvárnění Robina Williamse ve filmu Táta v sukni.

V dámské kategorii se mezi tři nejlepší dabérky dostala loňská vítězka Anna Brousková za roli Anny Deanové v seriálu Oběť. Jitka Moučková zase odbornou porotu zaujala jako Rose ve filmu Tajný deník. Nominaci hereček doplňuje Vendula Příhodová, která se mezi nejlepší dabérky dostala za svůj výkon v animovaném filmu Encanto, který je hodně založený také na zpěvu.

Kouzelný prsten je ocenění, které se uděluje pod patronátem „Honzíka z Arabely“, nyní šéfa Herecké asociace Ondřeje Kepky. Cenu mohou získat tito tři mladí dabéři ve věku do 15 let: První nominovanou je Stella Herfortová, kterou moravský režisér Aleš Zbořil obsadil do role Mary ve filmu Tajemná zahrada. Olivie Rafajová si nominaci vysloužila za film Mimi šéf 2: Rodinný podnik. Ocenění však může získat také Filip Vlastník za roli Barneyho za výkon ve filmu Rozbitý robot Tom.

Vyhodnocení se dočkají také tvůrci dětských filmů nebo seriálů, stejně tak jako nejlépe zpracovaný seriál. Ceny si z přeloučské záložny odnesou i nejlepší zvukaři a překladatelé. Svou cenu získá také nejlepší zpracování audiovizuálního díla.

Loni herecké ceny za dabing získali herečka Anna Brousková a Aleš Procházka. Do Síně slávy českého dabingu byli uvedeni Oldřich Vlach, František Němec, Ladislav Frej a Jorga Kotrbová. Cenu získala také překladatelka Anna Kareninová a in memoriam Jana Semschová za dabingovou režii a úpravy dialogů. Slavnostním vyhlášením letošních výsledků opět provede Ondřej Kepka.

„V Občanské záložně také rádi přivítáme Karla Plíhala, který s Petrem Fialou zahraje a zazpívá,“ řekl místostarosta Přelouče Ivan Moravec.

Vyhlášení výsledků se uskuteční již tradičně třetí sobotu v září v Přelouči v sále Občanské záložny od 17 hodin. Zároveň bude možné online sledovat celý průběh akce na internetu. Od 13 hodin bude také probíhat na několika místech Přelouče s hlavním pódiem na náměstí bohatý kulturní a hudební program.