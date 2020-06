Nová naděje pro D35. Obec u Litomyšle myslí na smír, odmítá ale křižovatku

Během úterního veřejného jednání o stavbě pětikilometrového úseku dálnice kolem Kornic u Litomyšle úředníci, projektanti i hrstka diváků ve Smetanově domě čekali, až někdo vystoupí s kritikou plánu ŘSD. Nikdo se neozval.

„Kde jsou? Proč neřeknou své připomínky, ať o nich můžeme debatovat?“ zlobil se účastník debaty František Černík a označil to za „srabácké“.

Jenže doby, kdy odpůrci trasy veřejně ventilovali své emoce, hádali se a pak zjistili, že je nikdo nebral vážně, jsou pryč. Teď sází na profesionální přístup, odborníky, právníky. Spolek Živé Kornice poslal připomínky písemně, stejně jako Němčice a třináct vlastníků z Kornic. Mluvit o tom nepovažovali za nutné.

„Základní váhu mají písemné připomínky,“ potvrdil vedoucí oddělení silničního hospodářství krajského úřadu Mojmír Myšák.

Důležitější než to, co se děje na veřejnosti, je dění za kulisami. A tam je nyní znát velký posun.

Nejdříve rychlé zopakování: Zatímco ŘSD a Litomyšl prosadily variantu nula středem zvoleného koridoru, Strakov i Kornice chtěly variantu jedna, která by byla více vedena v zářezu a o pár desítek metrů dál, aby auta byla méně vidět a slyšet. Tuto možnost zase odmítaly Němčice z druhé strany budoucí D35. ŘSD namítalo, že se s tím nedá nic dělat a dálnici územím už prostě protlačí.

Nový generální ředitel ŘSD Radek Mátl však cestu našel, letos s obcemi začal jednat, odmítl hýbat s trasou, ale nabídl jim nižší náspy, menší zářezy a velkorysejší protihlukovou ochranu.

Opatrné ano je slyšet ze Strakova i od zemědělců. Ovšem nejsilnějším hráčem jsou Živé Kornice a ty až dosud kategoricky žádaly, aby se dálnice posunula ještě asi o padesát metrů od obce, což je pro ŘSD nepřijatelné.

„V našich připomínkách je to pořád. Pokud nám ale budou ochotni v něčem vyhovět, jsme ochotni ustoupit,“ řekl MF DNES Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Spolek mimo jiné žádá, aby dálnice více kopírovala terén. Zářezy by nebyly tak hluboké, náspy zase tak vysoké. To nabízí i Mátl. „Kdyby nám vyhověli v našich námitkách, které se shodují s tím, co nám slibuje generální ředitel Mátl, bylo by to fajn. Uvidíme,“ řekl Chaloupka.

Ale to je jen jeden ze dvou základních požadavků. Objevil se totiž nový strašák jménem mimoúrovňová dálniční křižovatka Litomyšl sever.

„Křižovatku jsme nechtěli, teď už ji ale požadujeme“

U Litomyšle budou nájezdy a sjezdy k dálnici dva, toto by měla být křižovatka třetí, o níž se zástupci Litomyšle, České Třebové i Němčic před šesti lety shodli, že ji nepotřebují ani nechtějí.

V nepřehledné řeži o trasu, náspy, zářezy či křižovatky dálnice u Litomyšle ale jednotliví aktéři s oblibou uprostřed hry mění své plány, což předchozí dohody vyhodí do povětří.

Česká Třebová nyní křižovatku naléhavě požaduje, Litomyšl souhlasí, pro je i Pardubický kraj. „Toto řešení je důležité nejen pro napojení Orlickoústecka, ale také pro samotnou Litomyšl,“ uvedl nedávno hejtman Martin Netolický.

Ministerstvo dopravy chce, aby se dálnice stavěla i s ohledem na možný vznik další křižovatky. To ale vyděsilo Němčice a Kornice, které takovou turbulenci odmítají. Chtějí záruky, že dálniční křižovatka na dohled od nich nebude.

„Máme k dálnici nyní už jedinou připomínku. Nechceme Litomyšl sever. V tom jsme s Kornicemi zajedno,“ řekl starosta Němčic Josef Racek.

ŘSD chce vyhovět ministerstvu, zároveň si nesmí popudit Kornice, které si už jednou dokázaly vydupat posunutí dálnice. Spolek navíc zažaloval vydání výjimky z ochrany sedmi chráněných živočichů kvůli stavbě. Kdyby teoreticky ve sporu uspěl, územní rozhodnutí se odkládá na neurčito a tím i celá dálnice.

Právě hrozba odkladu výstavby dálnice bude snad všechny strany tlačit ke kompromisu. „Jakmile se ta stavba zasekne před nějakým městem a intenzivní proud dopravy vlétne do Vysokého Mýta nebo Litomyšle, bude to katastrofa,“ uvedl Mojmír Myšák.