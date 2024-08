Stát vypsal tendr na poslední úseky dálnice D35, soutěž potrvá dva roky

10:12

Doposud největší dálniční zakázku vypsalo ve středu ministerstvo dopravy. Stát hledá dodavatele, který postaví 35 kilometrů dálnice mezi Svitavami a Mohelnicí formou PPP projektu. Vítěz obří veřejné zakázky s odhadovanými náklady 35 miliard korun by měl být znám do dvou let.