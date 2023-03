ŘSD chce zrychlit výstavbu D35, úsek s tunelem by mohl stát už v roce 2026

Dálnice D35 od loňského prosince končí u Ostrova před Vysokým Mýtem. Stavba dalších úseků ale bude pokračovat patrně rychleji, než se ještě před pár měsíci zdálo.

Na úsek D35 za Ostrovem k Vysokému Mýtu získalo ŘSD stavební povolení. Po zhruba 14 dnech od veřejného projednání mají silničáři pro celý úsek včetně tunelu důležité razítko.

„Stavba délky 7 kilometrů je rozdělena na dva úseky – tunel Homole, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, a zbytek trasy D35, zahájení výběrového řízení plánujeme ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Na stavbu již probíhají přípravné práce: archeologie a přeložka plynu,“ napsal v pátek večer na Twitter generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

U Mýta budeme o rok dřív, slibují silničáři

Zatímco původně v informačním letáku ŘSD se počítalo s uvedením do provozu této části dálnice v roce 2027, nyní je tam už rok 2026.

Na zhotovitele se čeká u obchvatu Vysokého Mýta. U něj silničáři počítají s otevíráním obálek letos v srpnu. Uvedení do provozu je naplánováno rovněž na rok 2026. Teoreticky by tak řidiči mohli přibližně za tři roky projet bez přerušení celý úsek od Opatovic nad Labem až za Vysoké Mýto. Zda se to povede, ještě není jasné. Mimo jiné i proto, že součástí trasy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je stavba tunelu Homole, která se může zkomplikovat a prodloužit.

Kdy ŘSD chce dokončit

úseky dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto 2026

Tunel Homole 2026

Vysoké Mýto – Džbánov 2026

Džbánov – Litomyšl 2027

Litomyšl – Janov 2027

Janov – Opatovec 2025

Opatovec – Staré Město 2029

Staré Město – Mohelnice 2029 Zdroj: ŘSD

Projektanti předpokládají, že stavba tunelu zabere dva a půl roku. Otázkou však bude, jaké problémy vyvstanou s podzemní vodou, neboť hydrogeologové se ve svých zprávách poměrně rozcházejí. Náročné bude i zajištění nevelkého nadloží nad hloubeným tunelem, po kterém přechází stávající silnice I/17.

V případě zpoždění otevření tunelu však silničáři počítají s provizorním sjezdem z dálnice před tunelem Homole, z čehož budou mít radost hlavně ve Stradouni, do které je od prosince zaústěn provizorní konec dálnice. „Je to sjezd, který umožní dálniční propojení ve směru od Ostrova za obec Stradouň na stávající silnici I/17. Předpokládáme, že toto provizorní připojení bude realizováno v případě, že dojde k časové prodlevě při ražbě tunelu Homole,“ řekl projektant František Polák ze společnosti Satra.

Zahájit stavbu navazujícího úseku od Ostrova by ŘSD chtělo příští rok na jaře. Ve stejném termínu by mohly být hotové přípravné práce pro ražbu tunelu, už na podzim by měla být pro trasu dálnice vykácena zeleň.

Harmonogram výstavby dálnice D35 (21. března 2023).

ŘSD vidí i optimisticky pokračování dálnice za Vysoké Mýto. „Úsek Džbánov–Litomyšl je na tom podobně jako Vysoké Mýto – Džbánov. Ještě letos počítáme, že budu zahájeny archeologie a skrývky. Předpokládáme, že na konci prázdnin by mohlo být vydané stavební povolení, stejně tak by mohla být brzy zahájena soutěž. Za nás by bylo ideální, kdyby se tyto stavby začaly stavět najednou,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD s tím, že vše bude odvislé od průběhu soutěže.

Dobře se vyvíjí i příprava stavby dálnice za Litomyšlí. Téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem je těsně před zahájením stavby. V nedávno skončeném tendru předložilo nejvhodnější nabídku sdružení firem MI Roads a Dopravstav. „Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Předpoklad zahájení stavby je v 05/2023,“ stojí v informačním letáku ŘSD.

Ten od minulého týdne obsahuje i posun termínu dokončení této části nové dálnice z roku 2026 na rok 2025. Už na jaře bude dokončen železniční most, pod kterým dálnice povede.