Nový most nad D35 v Časech zatížilo při testu téměř 200 tun

Na rozpálený asfaltový povrch najíždí šestice plně naložených nákladních aut. Všechna zastavují na pokyn přesně na předem určených bodech. Čtyři náklaďáky najíždí přímo, dva na most couvají.

Most na přeložce silnice I/36 mezi Pardubicemi a Holicemi bude patřit mezi první stavby, které se zprovozní v souvislosti s budovanou dálnicí D35. Ta povede pod novým mostem, který řidiči v místě zatím stále objíždějí po provizorní komunikaci.

S počátkem července už nebudou v dočasné šikaně točit volantem, jelikož silnice se opět napřímí. Nejdříve však bylo nutné nosnou konstrukci podrobit zkoušce.

„Každý vůz veze 32 tun, takže celkové zatížení je 192 tun,“ popisuje Ivan Nehera, stavbyvedoucí firmy Strabag, která se podílí na stavbě 12,6 km dlouhé části dálnice D35 z Opatovic do Časů. Most u této obce je na dohled od konce úseku. Při testu je zatížen ještě více, než na jakou váhu je projektován.

„Maximální bezpečná nosnost mostu při provozu je 180 tun. Břemeno je nyní trochu vyšší. Snesl by i více, ale už by to mohlo vést k nějakým nevratným deformacím,“ podotýká Nehera.

Přípustný průhyb horní části mostu hlídá množství propojených čidel, které specializovaná firma připevnila na mostovku či pilíře. Jelikož pracovníci firmy dorazili později, začala celá akce až se zhruba 4,5hodinovým zpožděním.

Tatry přitom byly na silnici přichystané od rána, ale následně své pozice opustily a řidiči čekali na pokyny na přilehlém plácku. Kromě zátěžového testu stavbaři na mostu přidělávali zábradlí či instalovali svodidla na přilehlé části nové silnice I/36.

Dá se očekávat, že laboratorní měření prokáže přípustné hodnoty a od čtvrtka bude most řidičům sloužit. „Je to finální zkouška. Jako v automobilce, kde auta míří též na zkušební jízdu a také nepřepokládají, že se jim rozpadnou,“ přirovnává s úsměvem Nehera.

Nosníky kličkovaly z Litic

Železobetonový most o třech polích není z technického hlediska nijak zvláštní. Specifický je ale šíří svého prostředního pole, tedy částí mezi krajními pilíři.

„Je dlouhé 34 metrů, což už je u takového mostu slušné rozpětí. Délka nad 30 metrů už je staticky zajímavá a musí se tam projevit um,“ říká Nehera. Krajní pole jsou kratší a měří 17 metrů. Celkem má tedy samotné přemostění 68 metrů.

Složitá fáze pro stavaře nastala zejména před několika měsíci, kdy museli na stavbu dopravit dlouhé nosníky. „Musíte je někudy protáhnout. Cestou máte kruháky, malé oblouky, musíte se vytočit ve městech,“ vyjmenovává Nehera obvyklé překážky na trase.

Nosníky na stavbu zamířily z Litic nad Orlicí, které leží v údolí Divoké Orlice, kam vede klikatá cesta. Jakmile se tedy takto velký náklad dostane z Litic, projede podle Nehery už všude.

Větší šíře středního pole má i další dopad. Mezi jízdními pásy dálnice nebude mostní pilíř nadjezdu. Pilíře budou jen na bocích poblíž svahů. Však i samotný zářez u Časů je širší, jelikož svahy nejsou kvůli možnému podmáčení a stabilitě tak prudké a mají tedy mírnější sklon.

Jelikož jsou více ploché, musel být most naprojektován delší. Řidiči to ale nijak nepoznají. Pilíř uprostřed dálnice nebude bránit výhledu ani u Rokytna, kde bude tamní most na mimoúrovňové křižovatce zprovozněn také ve čtvrtek. Na něm byly zátěžové zkoušky provedeny (úspěšně) minulý týden.

Na obou místech práce zdaleka nekončí. Po otevření mostů se provizorní komunikace musí okamžitě odstranit tak, aby se uvolnil prostor pro dostavbu dálnice.

U Rokytna to bude jednoduché, jelikož tam provizorní silnice prakticky kopíruje terén. Ovšem v zářezu u Časů vede dočasná komunikace na množství zeminy, která se začne ihned odvážet.

„Leží tady 19 tisíc kubíků. Rád bych, aby byly odtěženy za deset až dvanáct dní. Od 1. července sem najede fréza, aby odstranila asfalt. Hrubé zemní práce na hlavní trase by tady měly být hotové 1. srpna,“ upřesňuje Nehera další plány. Ředitelství silnic a dálnic již delší dobu uvádí, že první část D35 bude zprovozněná 15. prosince.