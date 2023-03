Cyklostezka mezi Hradcem a Pardubicemi roste pomaleji než dálnice

Svazek obcí Hradubická Labská chce letos postavit dva nové úseky cyklostezky, která jednou spojí Hradec Králové a Pardubice. Zatím ale není jisté, zda se lidé dvou asfaltek u Němčic opravdu dočkají. Obce na to mají slíbené peníze z Unie, ale pokud během výběrového řízení narazí na potíže a akce se zdrží, dotace propadne. Hotovo musí být do září.

„V tuto chvíli nemáme vyhlášeno výběrové řízení, neumím predikovat, jak to dopadne. Když výběrové řízení zvládneme, pokud jde o termíny a ceny, tak to stihneme. Pokud bychom se zasekli na výběru dodavatele, tak to asi padá, tam není čas na opravu,“ uvedl manažer projektu Tomáš Jeřábek a upřesnil, že pro dotace z ITI hradeckopardubické aglomerace je konečný termín letošní září.

U Němčic by měl vzniknout necelý kilometr stezky od Labe do obce Dříteč a dále 411 metrů stezky, která usnadní cestu z Němčic ke hradu Kunětická Hora. Jsou to jednoduché stavby, přesto ze čtyř desítek dopravních projektů s dotací ITI jediné, kde se ještě nekoplo.

Několik garnitur politiků z Pardubic a Hradce Králové od počátku devadesátých let mluvilo o tom, jak hodně jim záleží na výstavbě cyklostezky mezi oběma městy. Výsledek tohoto úsilí vidí všichni: bezpečná cesta neexistuje, všechny slibované termíny padly. I když se povede dva nové úseky dotáhnout letos do konce, na žádné oslavy to nebude. Půldruhého kilometru u Němčic nic zásadního nezmění.

MF DNES v roce 2014 napsala, že podle politiků by cyklostezka mezi Hradcem a Pardubicemi mohla být hotova do dvou let. Za tu dobu se už postavily dálnice D11 do Jaroměře a D35 k Vysokému Mýtu.

Na Stezce mechu a perníku mezitím v roce 2019 přibylo jen hubených pět kilometrů mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Z druhé strany od Pardubic naštěstí existuje zhruba šestikilometrový úsek od pardubického zdymadla před vesnici Kunětice.

„Úsek Dříteč – Němčice – Kunětická hora bude navazovat na již realizované cyklistické napojení hradu Kunětická hora z Pardubic,“ uvedl krajský radní Alexandr Krejčíř.

Stezka se rodí v bolestech

Proč to trvá tak dlouho? Problémy má svazek obcí se vším. S trasou, výkupy a směnami pozemků, s připomínkami Povodí Labe a policie, se stavebním povolením i s penězi.

Jen pro ilustraci. Svazek obcí málem dva malé úseky u Němčic vzdal, protože si během půldruhého roku nedokázal obstarat zdánlivou drobnost – peníze na samotnou akci, které po dokončení prací dostane zpět z dotací. Pardubický kraj půjčit celou částku na předfinancování nechtěl a když se to rozhodly Opatovice nad Labem vyřešit úvěrem, který by si obec vzala, tamní zastupitelstvo to odmítlo.

„V zastupitelstvu se pro to nezvedly ruce, už jsem myslel, že tím stezka skončila,“ řekl výkonný ředitel svazku obcí Hradubická Labská, starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout. Zástupci Pardubic a Pardubického kraje se až na poslední chvíli dohodli, že peníze svazku půjčí rovným dílem, každý 5,5 milionu.

Důležitější než vybudování dvou úseků u Němčic bude však dokončení hlavní části cyklostezky, tedy především pokračování úseku z Vysoké do Opatovic, kde by už měly být na trase dlouhé dva a půl kilometru vykoupeny všechny pozemky, a dále šest kilometrů do obce Dříteč.

Povzbudivou zprávou je, že dotace Evropské unie na další období ve výši přes šedesát milionů korun je podle Jeřábka již zajištěna. Teď jde jen o to, aby obce dokázaly stezku do pěti let postavit.

„Chceme to stihnout, jiné dotační zdroje už neseženeme. Já tyto prostředky v tuto chvíli používám tak trochu jako kladivo na čarodějnice a díky jim mohu tlačit politiky a obce, aby pomohli. Pokud na tom nebudou všichni spolupracovat, tak to nepostavíme,“ zdůraznil Jeřábek.