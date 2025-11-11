Podle policie bylo už na první pohled zřejmé, že kontrolovaná dodávka není v dobrém stavu. Řidič nedokázal hlídce předložit žádné doklady od vozidla. Jediné, co u sebe měl, byla kniha jízd, ve které však jízda ani nebyla vypsána.
„Kontrolované vozidlo bylo navíc osazeno trvale manipulačními značkami a ani podle VIN nebylo možné jej zkontrolovat v databázích, protože identifikační číslo karoserie bylo odstraněno flexou,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Kontrolu obou mužů provedla následně ještě cizinecká policie. Ta zjistila, že čtyřiačtyřicetiletý řidič cizinec má na území České republiky oprávněný pobyt, tzv. vízum strpění. Hůře ale dopadl jeho osmadvacetiletý spolujezdec. Ten byl totiž veden v Schengenském informačním systému za účelem zatčení a vydání do Německa pro trestný čin převaděčství.
„Na základě vydaného evropského zatýkacího rozkazu (EZR) byl muž zadržen a umístěn do policejní cely. Následovalo soudní jednání u Krajského soudu v Hradci Králové, který rozhodl o předání cizince dožadujícímu státu a jeho umístění do předávací vazby,“ dodala Holečková.
Policie nyní prověřuje původ vozidla a další okolnosti případu.