Koupaliště Cihelna se otevírá po třech letech, novinkou jsou bazény v nerezu

Na dva měsíce tam pustíme lidi, pak se bude opravovat dál. Takovou strategii použili pardubičtí radní v případě koupaliště Cihelna.

Zkušební provoz začne v pondělí 1. července a je plánovaný jen na prázdniny. Pak se do areálu vrátí lidé ze stavební firmy Agrostav, kteří ho za zhruba 150 milionů korun opravují.

„Jsme rádi, že se s rekonstrukcí daří pokračovat tak, abychom od začátku července mohli uvést koupaliště do provozu a umožnili tím lidem návrat do oblíbeného areálu. Musíme však zmínit, že se bude jednat o zkušební provoz. V něm koupaliště stráví celou sezonu a v září se do areálu vrátí firma Agrostav, aby dokončila zbylé práce tak, aby bylo koupaliště pro sezonu 2025 kompletně připravené,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal.

Rekonstrukce areálu zatím zahrnovala hlavně kompletní obměnu technického zázemí, opravu bazénů či výměnu dlažeb a obkladů schodiště u tribuny a chodeb sociálního zázemí. Zkušební provoz pak má radnici ukázat, co bude potřeba ještě vylepšit.

„Během kontrolního dne už byly všechny bazény napuštěny vodou, probíhala v nich zkouška nepropustnosti dna nebo kontrola funkčnosti trysek. Ve všech bazénech také proběhla zkouška dávkování chemie,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za majetek a investice Jan Hrabal.

Ten ještě pár dní před plánovaným otevřením areálu hlavně doufal, že zkušební provoz na poslední chvíli nic nezhatí. „V areálu také dochází k dokončování dořezávání zámkové dlažby, na tribuně se pokládají nové rošty včetně schodů. Pod tribunou jsou nové skříňky a převlékárna,“ dodal Hrabal.

Nové vybavení i nový provozovatel

Celkové náklady na rekonstrukci koupaliště Cihelna podle smlouvy, včetně čtyř uzavřených dodatků, činí momentálně necelých 128 milionů korun bez DPH. Práce firma Agrostav začala už v prosinci 2022. „Po létě se firma na Cihelnu vrátí a vše dodělá,“ dodal Hrabal.

Zatím si lidé všimnou hlavně toho, že bazény mají místo fólie nerezový plech s vyztuženou membránou, okraje jsou s novými obklady. Firma měnila také žebříky, skokanská prkna nebo oplocení čisté zóny. Tobogany a skluzavky zůstaly původní, jsou naleštěné a jejich ocelové konstrukce natřené.

Do zkušebního provozu půjde už koupaliště také s novým provozovatelem, kterým je nově společnost PAP Pardubice o. p. s., jež vede pardubické Aquacentrum. O této změně rozhodli městští radní už v únoru letošního roku.

„Vedení PAP je velmi nápomocné tomu, aby se podařilo koupaliště na začátku července otevřít, od února jsou jeho zástupci denně na stavbě, aby si už při letošním zkušebním provozu mohli návštěvníci naplno užít otevřené koupaliště,“ doplnil Hrabal.

„Až skončí sezona, tak by nám to město mělo předat zpátky. Budeme řešit případné kosmetické věci, které se projeví v provozu,“ potvrdil Roman Mokrý ze společnosti Agrostav Pardubice.

Jak vypadalo pardubické koupaliště Cihelna v roce 2015: