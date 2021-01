Chrudim si pořídila nové logo, letos za něj dá přes půl milionu korun

Vítězný návrh nového vizuálního stylu Chrudimi, který vybrala odborná porota, vyvolal u některých místních politiků podobné pocity. Zděšení.



„Strašně se mi to nelíbilo. Jakmile jsem se na to díval podruhé, zjistil jsem, že to má náboj, který naše ospalé město potřebuje,“ řekl zastupitel Pirátů Daniel Lebduška.

„Když jsem to poprvé viděl, rozhodně jsem z toho nebyl nadšený,“ uvedl starosta František Pilný (ANO).



Chce to prý čas. Zastupitelé návrh schválili tento týden. Designérka Markéta Steinert si v názvu Chrudim pohrála s velikostí písmen.

„Litery písmen jsou zarovnány na vrchní linku a vytváří nám dva průchody, které jsou pro Chrudim typické,“ řekla Steinert.

Barvy z městského znaku černá, bílá a červená by podle ní nefungovaly, a tak se v dalších letech budou obyvatelé setkávat s oranžovou a odstíny zelené, které autorka nalezla na obrázku veduty města od Josefa Ceregettiho. Sloganem bude věta „O stupeň blíž“.



V rozpočtu města na rok 2021 je na jednotný vizuální styl vyčleněna částka 595 tisíc korun včetně DPH. Podle návrhu se už změnil městský web, Facebook, přidá se proměna radničního zpravodaje, na stejný styl přejdou i všechny městské organizace. Náklady podle politiků nelze předem vyčíslit. Porota návrh ocenila jako dynamický, hravý a nápaditý.

Na městském facebookovém profilu se okamžitě vytvořily dva tábory. Jeden návrh oceňuje, druhému většinou vadí zejména oranžová barva a tři zmenšená písmenka, které dohromady tvoří slovo rum.

Kombinace červená, černá a bílá působí agresivně

Ani schvalování v zastupitelstvu se neobešlo bez kritiky. Bývalému starostovi Petru Řezníčkovi (SNK ED) vadí, že se v logu nepočítá s barvami, které jsou na městském znaku nebo praporu. A pravdou je, že zástupci města dali tvůrcům ohledně barev volnou ruku.

„Chtěli jsme barevnost nechat co nejvíce otevřenou a dát možnost kreativcům to vzít z jiného úhlu pohledu. Je to hodně subjektivní, mně se zase nelíbí kombinace červená, černá, bílá, je pro mne agresivní a spojená s extremistickými spolky,“ řekl radní Josef Káles (Chrudimáci).

Řezníček nechápe, jak bude fungovat nový vizuální styl vedle tradičních symbolů a barev města. „Předpokládám, že chrudimští fotbalisté nebudou měnit dresy na oranžovou, to by vypadalo, jako že zde nastoupilo jedno nejmenované zahraniční mužstvo,“ řekl.



Opoziční zastupitel Roman Málek (KDU-ČSL) zase upozornil, že jiná města si dokázala na vytvoření nového vizuálního stylu obstarat dotaci, zatímco Chrudim to platí celé ze svého rozpočtu.

„Chrudim to pořídí ve výsledku třicet až padesátkrát dražší než vedlejší města. Logo je zajímavě pojato, ale nemyslím si, že je úplně vhodné pro historické královské město. Osobně bych zůstal věrný znaku města, tak jako jsme s ním pracovali my v minulosti,“ uvedl.

Schvalování nového loga provázela zcela mimořádná snaha o utajení návrhu. Většina zastupitelů jej uviděla až na pondělním jednání. Radní prý chtěli, aby autorka návrhu mohla nejdříve promítnout politikům video a vysvětlit jim svoji ideu. A naopak si nepřáli, aby se na Facebooku objevilo logo dříve, než bude schváleno.



Starosta František Pilný uznal, že ukázat výsledek soutěže zastupitelům půl hodiny před tím, než jej měli schválit, nebylo standardní.

„Kolegové mne přesvědčili, že nástup nové vizuální identity k veřejnosti má být razantní, a ne takový, aby se objevila u někoho na Facebooku část návrhu, ale aby to lidé viděli najednou,“ uvedl.