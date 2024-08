Železničáři upravují přejezd v Chocni, kamion na něm uvázl už v roce 2016

Železniční přejezd u bývalé Hedvy v choceňských Pelinách je mezi místními známý tím, že když jsou závory uzavřeny a zabezpečovací zařízení signalizuje blížící se vlak, čekací doby hlavně ve špičkách se mohou protáhnout klidně i na deset minut.

Mnohým ujedou nervy a často se vrhají pod závory a riskují přebíháním kolejí, přestože pohyb na přejezdu zaznamenává kamerový systém.

Od začátku týdne, kdy je přejezd oficiálně uzavřen, se kolem něj pohybuje víc stavební techniky než lidí. Správa železnic se totiž pustila do stavební úpravy přejezdu. Číhalo na něm totiž ještě jiné nebezpečí, které nemá nic společného s nepochopitelným hazardováním některých jedinců.

Ukázalo se, že přejezd nevyhovuje z hlediska nivelet, tedy sklonu, mezi přejezdem a přilehlou pozemní komunikací. Dlouhodobý stav nasvítily mimořádné kontroly, které spustila tragická srážka expresu s nadměrným nákladem v Dolní Lutyni na Karvinsku.

Nehoda se stala zkraje roku na železničním koridoru mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Řidič na něm uvázl s nákladní soupravou v důsledku protilehlých sklonů kolejiště a navazující komunikace. Šofér se snažil okamžitě soupravu vyprostit zvednutím hydraulického pérování.

U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna 2024)

V tom okamžiku se rozezněla signalizace železničního přejezdu a krátce na to přijel vlak. Při nehodě zemřel strojvedoucí, dvacet cestujících utrpělo zranění a škoda se vyšplhala na téměř 40 milionů korun.

Správa železnic proto na jaře spustila akci, která měla na devíti desítkách přejezdů s pomocí geodetů prověřit, jaké přejezdy jsou po proměření nivelit komunikace vůči dráze pro nákladní vozidla rizikové.

24. ledna 2024

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Na tomto postupu jsme se dohodli s ministerstvem dopravy a provedeme jej nad rámec vlastních povinností. Vodítkem pro výběr takových přejezdů je podélný sklon vozovky, která na přejezd navazuje, a zaoblení v místě změny sklonu vozovky. Následně přistoupíme k vlastnímu geodetickému měření,“ sdělila na jaře mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Někde stačí dopravní značka

Z měření po čtvrt roce vyplynulo, že na hlavních železničních koridorech se nachází asi 50 přejezdů s nevyhovujícími technickými normami. „Zpravidla se jedná o železniční přejezdy na účelových komunikacích nebo méně významných místních komunikacích. U zjištěných případů nyní dochází k projednání opatření s dotčenými silničními správní úřady,“ sdělila mluvčí Správy železnic.

Například ve Lhotě u Přelouče na téměř nevyužívaném přejezdu P4910 to vyřešila dopravní značka omezující vjezd dlouhých vozidel. V Chocni kromě nedávno umístěného značení byla naplánována i stavební úprava přilehlé silnice, která v současné době probíhá. Hotovo by mělo být do konce příštího týdne. V Dolní Lutyni konkrétní podoba opatření není doposud jasná a je v řešení úřadů.

Ačkoli se zdá, že Správa železnic začala nevyhovující stav přejezdu v Pelinách řešit bezodkladně po lednovém neštěstí z Ostravska, k podobné tragédii nebylo v Chocni daleko už v roce 2016.

Ve stotřicetikilometrové rychlosti tady strojvedoucí Leo Expressu jedoucího do Starého Města u Uherského Hradiště spatřil uvízlý kamion. Strojvedoucí si naštěstí překážky na přejezdu všiml a na přímé trati dokázal vlak 200 metrů před nákladním autem zastavit.

A už tehdy Leo Express volal po nápravě. „Dlouhodobě apelujeme na ministerstvo dopravy, aby se urychleně zabývalo realizací koncepčního řešení přejezdů na vytížených koridorových tratích. Tentokrát to naštěstí dopadlo dobře díky technickým vlastnostem našich vlaků i reakci strojvedoucího,“ řekl tehdejší provozní ředitel Leo Expressu Michal Miklenda.