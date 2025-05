Šestatřicetiletá žena si ve středu před Okresním soudem ve Svitavách dala kabelku na zem a opřela se o pult pro svědky. Žádala, ať už nemusí opakovat, s čím se jí svěřila kolegyně z kanceláře a co zatajila před policií. Ale soudce na tom s omluvným úsměvem trval.

„Některé věci jsem neměla zamlčet,“ řekla žena, která kvůli tomu čelí v jiném řízení obvinění z křivé výpovědi. „Až když jsem viděla odposlechy z kanceláře, uvědomila jsem si, co všechno mi řekla. Tíží mne to psychicky i finančně, platím si advokáta,“ uvedla.

Vše začalo, když její vedoucí a dvě kolegyně ze stavebního úřadu v Moravské Třebové přimhouřili oči nad černou stavbou. V příběhu figurují čtyři lahve vína, významný politik, udání i spousta lží.

Zastupitel Jevíčka a starosta krajských dobrovolných hasičů Josef Bidmon (3PK – Pro prosperující Pardubický kraj) v roce 2023 bez povolení na místě původní kůlny rozšířil svou chatu, přestože to podle platného územního plánu bylo nepřípustné.

Městský úřad v Moravské Třebové ale vyšel Bidmonovi, který byl tehdy ještě krajským zastupitelem, vstříc. Rozhodl o dodatečném povolení přístavby, neptal se na názor sousedů, ani města Jevíčka. Podle státního zástupce tamní stavební úřad postupoval úmyslně v rozporu se zákonem, a proto nyní čelí vedoucí i dvě jeho podřízené obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Bidmon dal úředníkům víno. „Nechtěla jsem ho“

Při vyšetřování vyšlo najevo, že když si vedoucí stavebního úřadu a referentka přijeli v rámci řízení prohlédnout přístavbu Bidmonovy chaty, odvezli si dárek. Každý dostal balení dvou vín, která vytáhl z auta, když se loučili. „Říkal, že ať si to vezmeme, když jsou ty Vánoce. Nechtěla jsem. Připadalo mi ale hloupé a ne úplně lidské mu říct razantně ne,“ řekla referentka u soudu.

Bidmon u soudu řekl, že šlo o dárkové balení, které jeho instalatérská firma před Vánoci pravidelně rozdává a on je měl v autě. „Předal jsem jim to jako dárek k Vánocům, považoval jsem to za slušnost,“ řekl u soudu. Když policie začala loni případ vyšetřovat, všichni popřeli, že by Bidmon úředníkům cokoliv dal.

Lži odhalily odposlechy, které policie použila v kancelářích Městského úřadu v Moravské Třebové. Mimo jiné i kvůli zatajení dárků čelí obvinění z křivé výpovědi nejen dvě další úřednice, ale i Bidmon. „Nikomu jsem nic nedával,“ řekl při výslechu na policii.

Chata by za normálních okolností byla zlegalizována, nebýt vedoucího stavebního úřadu v Jevíčku Jindřicha Beneše. On byl tím, kdo upozornil na černou stavbu, a Bidmona tak přiměl, aby se pokusil stavbu zlegalizovat. A byl to rovněž Beneš, který dal krajskému úřadu vědět, že Městský úřad v Moravské Třebové stavbu nezákonně schválil.

„Byli jsme tím rozhodnutím překvapeni. Věděl jsem totiž, že to musí skončit rozhodnutím o odstranění stavby, neboť je v rozporu s územním plánem Jevíčka,“ řekl Beneš u soudu.

Beneš uvedl, že měl v minulosti spory se synem Josefa Bidmona kvůli kolaudaci jedné stavby. I proto se podle svých slov už na začátku kauzy označil za podjatého a nepříjemný případ museli řešit kolegové z Moravské Třebové. „Měli spory a to, co se děje, je v návaznosti na to,“ řekl k tomu Josef Bidmon.

Starosta Jevíčka Dušan Pávek lituje, jak daleko příběh jedné rozšířené chaty zašel. A mrzí ho, že jej řeší policie a soud. „Nedokážu vyhodnotit, zda se někdo dopustil trestného činu anebo nějakého normálního pochybení,“ řekl Pávek.