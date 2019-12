Mám dva zájemce o Dynamo, tvrdí pardubický primátor Charvát

Doslova jen pár dní na rozhodnutí budou mít během ledna zájemci o koupi pardubického hokejového klubu Dynamo, který město po sportovních i ekonomických nezdarech prodává.

Primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO ale ujišťuje, že už před oficiálním spuštěním výběrové soutěže jedná s investory, kteří klub chtějí koupit.

„Vím minimálně o dvou zájemcích, kteří jej koupit chtějí,“ uvedl primátor Charvát. Jeden to podle něj už veřejně deklaroval. „Vím o skupině, která se na to připravuje a chci oslovit další tři subjekty,“ řekl bez upřesnění, o kom hovoří.

Veřejně zájem o koupi podílu v Dynamu Pardubice deklaroval zatím jen šéf pardubického fotbalu Vladimír Pitter.

„Nebyl to ode mne žádný výstřel do tmy. Rád bych od radních získal ekonomický rozbor klubu a pak bych do Dynama i vstoupil. Mám hokej rád, nějaké zkušenosti jsem ve Slavii načerpal. Chtěl jsem napomoci odpolitizování klubu. Krok zastupitelů mne docela překvapil,“ uvedl pro MF DNES Pitter.

Ovšem nezdá se, že by ho radní chtěli do klubu pustit. Když projevil zájem o sedmiprocentní podíl Jaroslava Šudy, tak politici z koalice raději uplatnili předkupní právo a akcie za 750 tisíc koupili sami. A to i přesto, že věděli, že podíl za pár dní spadne na polovinu kvůli tomu, že město významně navýšilo základní jmění organizace.

„Víte, že já tady silně kritizuju chování menšinových akcionářů, protože se vůbec nepodílejí na záchraně klubu. Někteří naopak z klubu profitují a díky tučným odměnám se jim nákup akcií už dávno zaplatil. Vůbec lidsky nechápu, jak můžete navrhnout to, že někomu dáme 750 tisíc za sedm procent akcií, když víme, že se za dva týdny jeho podíl naředí na polovinu,“ marně apeloval na zdravý rozum politiků zastupitel za ODS Karel Haas.

O dalších zájemcích lze jen spekulovat. Pardubický radní Vít Ulrych během prosincového jednání zastupitelstva naznačil, že by klub mohli ovládnout lidé, kteří Dynamo dosud neúspěšně řídili v čele s Dušanem Salfickým. Vzkázal totiž budoucímu kupci, aby s nimi rozhodně nepočítal.

„Chtěl bych ho varovat před tím, aby následně do funkcí v představenstvu managementu klubu instaloval lidi, kteří stojí za současnou situací hokejového klubu, aby náhodou nebyl obviněn z toho, že tam dosadil lidi, kteří schválně snížili hodnotu klubu, aby to pak mohl levně koupit,“ uvedl.

Primátor jeho slova odmítl jakkoli komentovat.

Nabídky na koupi klubu mohou přicházet do 3. ledna

Nabídky mohou zájemci podávat do poledne 3. ledna. Každý z nich potom obdrží výzvu k soutěžnímu dialogu, který se bude konat v následujícím týdnu 7. až 9. ledna.

Množství akcií město nespecifikovalo, uvádí jen, že nabízí významný podíl. Od roku 2017, kdy Pardubice koupily od Romana Šmidberského HC Dynamo, vedení města plánuje, že klub prodá. „V prosinci 2017 zastupitelstvo schválilo harmonogram prodeje hokejového klubu, před volbami už do toho bohužel nikdo nechtěl jít,“ řekl Charvát.

Důvody, proč politici řekli ne, byly různé. Podle některých zastupitelů je třeba klub prodávat ve chvíli, kdy Dynamo bude ekonomicky a sportovně stabilizované, a nikoliv krok od sestupu do nižší soutěže.

Jenže místo uklidnění situace se potíže klubu stále zhoršují a politici nyní maximálně spěchají. Třináctého ledna má rada schválit podmínky pro prodej klubu, do konce ledna mají zájemci podávat své nabídky a do 3. února mají radní vybrat vítěze a umožnit mu prověrku klubu. Klíčový termín je 27. únor, kdy má zastupitelstvo obchod schválit.

Pardubice nyní v klubu vlastní 96,2 procenta akcií. Dalšími akcionáři jsou Dušan Salfický (1,78 %), Petr Čáslava (1,78 %) a HC Pardubice (0,24 %).