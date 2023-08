Dálnice vedoucí až k hranicím? Poláci jsou připraveni, Češi tápou

Česko se stále nerozhodlo, jak bude reagovat na plán Polska protáhnout chystanou rychlostní komunikaci z Wroclawi do Klodzka o 45 kilometrů až na polsko-českou hranici do Boboszówa, kde bude chybět pokračování. Poláci v tomto příběhu vystupují jako ti pružní a akční, Češi jako ti věčně pomalí, kteří jen doufají, že jejich severní soused snad přijde k rozumu a přesune svoji horečnou stavební činnost jinam.

Na druhou stranu je férové říct, že česká vláda to nemá v tomto případě vůbec snadné. Má snad najednou začít stavět dálnici do míst, kde auta nejezdí? A odkud ji má vést? Z dálnice D35 přes Lanškroun po I/43, anebo se napojit od Šumperka přes silnici I/44 resp. I/11?

Nikdo neví, kolik by to stálo a jak rychle je to možné postavit. Při cestě za mořem nyní Poláci jedoucí od Klodzka hned za hranicemi jezdí po opravené, leč úzké okresce vedoucí přes místní část Králík Boříkovice do Červené Vody na I/43. Jenže podle posledního sčítání dopravy hraničním přechodem v Dolní Lipce projelo jen zhruba dva tisíce aut.

„To je pro nás důležitý vstup pro úvahu, zda na jejich novou silnici budeme navazovat nějakým rozsáhlým infrastrukturním projektem,“ uvedl před nedávnem ředitel odboru strategie ministerstva dopravy ČR Luděk Sosna. Podobné intenzity by pro přeložku, natož dálnici, byly podle něj před Centrální komisí ministerstva dopravy těžko obhajitelné.

„Polsko ještě definitivně čtyřpruhové uspořádání na S33 neschválilo, pouze o něm uvažuje. Přesto aktuálně zpracováváme vyhledávací studii napojení této komunikace na českém území,“ napsal minulý týden na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dodal, že ŘSD prověřuje několik možných variant - napojení na D35 či na I/44.

Česká strana zatím dálnici moc neřešila

Dosud ŘSD o plánech na české straně moc nemluvilo. Ve studiích byla pouze stavba nové silnice I/43, která má vyústit na plánované dálnici D35 u Moravské Třebové. Jenže ta byla v šuplíku pro dny, až bude hodně peněz a nikdo nebude vědět, co s nimi. Na přeložku I/43 Lanškroun – Dolní Lipka a Mladějov – Lanškroun se dělají vyhledávací a technické studie, jinak nic.

„Výjimkou je obchvat Lanškrouna, který bychom realizovat chtěli. U něj postupujeme do fáze zpracování vlivu stavby na životní prostředí,“ řekl při zahájení stavby obchvatu Svitav Mátl.

ŘSD teď podle všeho uvažuje o jiném řešení, které by při plánování nové komunikace na Polsko umožnilo vyhnout se komplikovanému terénu Zábřežské vrchoviny kolem Lanškrouna. Už loni v květnu zahájená přeložka silnice I/11 v úseku Postřelmov–Chromeč v Olomouckém kraji je podle oficiálního letáku ŘSD prvním úsekem plánovaného zkapacitnění silnice I/11 od Postřelmova do Dolní Lipky, tedy ke státní hranici s Polskem. Ovšem ani tam to nebudou mít projektanti jednoduché. Silnice plná zákrut musí na dvanácti kilometrech překonat převýšení více než 200 metrů.

Polsko už vyhlásilo tendry na tři úseky S8 z Wroclawi do Klodzka. Vládní program výstavby státních silnic do roku 2030 zahrnuje i realizaci dalšího průběhu S8, z Klodzka do Boboszówa a hranice s Českou republikou. Trasu vybranou nemají, budou čekat i na Čechy. Potřebují totiž vědět, do kterého místa na hranicích mají rychlostní komunikací S8 dovést.