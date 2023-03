Cestující svezou moderní polské vlaky, kraj objednal sedm jednotek

Je to jeden z největších nákupů Českých drah za poslední roky. Polskému výrobci za 66 motoráků zaplatí více než 5,5 miliardy korun. A co za to dostanou? Podle odborníků moderní uvnitř prosvětlené a příjemné bezbariérové vozy, které by měly na regionálních tratích nabídnout potřebný komfort.

„Do regionů nasadíme moderní vlaky, které splňují všechny nároky na pohodlné cestování ve 21. století. Dodržíme slovo tak, jak jsme se k tomu zavázali ve smlouvách s krajskými samosprávami. Nové jednotky od firmy Pesa budou již z výroby vybaveny evropským zabezpečovačem ETCS, nabídnou prostorný interiér, 115 míst k sezení, klimatizaci, bezbariérový přístup, wifi nebo zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky,“ řekl pro server zdopravy.cz předseda představenstva a ředitel ČD Ivan Bednárik.

Vozy si vyzkoušeli na okruhu ve Velimi i zástupci Pardubického kraje, ten patří do první vlny, ve které se budou nové soupravy rozdělovat. „Kraj má objednáno sedm jednotek, které chceme nasadit na trase číslo 238 v úseku Pardubice – Havlíčkův Brod. Jedná se o zakázku v hodnotě 665 milionů korun. Uvedení do provozu záleží na tom, kdy výrobce splní všechny povinnosti a jednotky projdou patřičnými zkouškami, které se budou provádět ve zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního ve Velimi,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Souprava určená pro České dráhy bude jezdit provozní rychlostí 120 kilometrů za hodinu, přičemž maximální konstrukční rychlost činí 160 kilometrů za hodinu. „Jednotka nezávislé trakce je určena pro osobní regionální i meziregionální dopravu a má kapacitu 110 sedících cestujících v první i druhé třídě. Je částečně nízkopodlažní a je vybavena pro přepravu kočárků a jízdních kol,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Michele Vojáček a popsal, že součástí výbavy je klimatizace, topení, univerzální vakuové WC, vnitřní i vnější LED osvětlení, infopanely, wifi, kamerový systém a zařízení pro sčítání cestujících.

Snížení emisí až o 90 procent

O pohon se starají dva motory Rolls Royce Solutions splňující emisní limity EU 5. Lze je také provozovat na hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO), dle výrobce lze jeho užitím snížit emise skleníkových plynů o 70 až 90 procent.

„Jelikož trať, na které chceme jednotky nasadit, není elektrifikovaná, rozhodli jsme se využít osvědčených motorů. Do budoucna samozřejmě zvažujeme pohon na vodík, ale nejprve chceme mít více zkušeností se zavedením této technologie v České republice. Ale i tento dieselový pohon splňuje všechny normy a využití HVO nabízí ještě další snížení ekologické zátěže z provozu,“ uvedl Kortyš.

Polská firma Pesa vyhrála soutěž na dodávku až 160 jednotek loni. Předběžný plán nasazení nových jednotek představily České dráhy loni. „Tato zakázka potvrzuje dobře se rozvíjející spolupráci mezi Pesa a ČD. Mohu ujistit, že nová vozidla budou technologickým krokem vpřed a zaručí cestujícím Českých drah bezpečné a pohodlné cestování,“ uvedl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel Pesa.

S regionální železniční dopravou souviselo i nedávné jednání náměstků hejtmana o možném pozastavení provozu na nevyužívaných místních železničních trasách.

„Správa železnic se tímto tématem intenzivně zabývá, protože podle odhadů může na každé trase na údržbě ušetřit až pět milionů korun, tyto finance by šlo použít na investice jinde. Odborná komise navrhuje řešit trasy, kde projede méně než dvanáct dopravních vlaků nebo 300 souprav regionální dopravy za rok. K tématu se budou ještě vyjadřovat starostové, u kterých se dají očekávat pochopitelné námitky k tomuto kroku,“ dodal Michal Kortyš.