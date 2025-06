Opraví celé vlakové soupravy. Dráhy prodlouží servisní halu v České Třebové

Není to ještě tak dlouho, co zlí jazykové tvrdili, že českotřebovskému železničnímu depu hrozí v rámci optimalizace zánik. Zrušení depa, ze kterého je zajišťována doprava pro převážnou část Pardubického kraje, si uměl málokdo představit. Tyto plány ale přišly vniveč a po letos zahájené modernizaci železničního uzlu za 20 miliard korun přitečou do České Třebové další miliony.

Hlavní parametry prodloužené haly 4 opravárenské koleje s užitnou délkou 89 metrů

2 opravárenské koleje s užitnou délkou 112 metrů

1 kolej s délkou 183,4 metrů pro údržbu delších elektrických jednotek

montážní kanály ve všech kolejích

3 mostové jeřáby, které umožní výměnu komponentů umístěných na střeše

výškově nastavitelné montážní plošiny pro přístup na střechy vozidel

kolejová váha pro měření/vážení kolového zatížení

zařízení pro vyprazdňování uzavřených WC kolejových vozidel

dva patkové zvedáky pro zvednutí kolejových vozidel

rozvod vody pro zbrojení vozidel

dílny, sociální zázemí, skladové prostory

lepší podmínky pro zaměstnance

Už příští rok se město železničářů stane důležitým centrem oprav elektrických vlaků. České dráhy za 400 milionů korun stávající opravárenskou halu prodlouží nově o 64 metrů tak, aby provoz vyhovoval údržbě ucelených jednotek.

„Stavba bude na ploše 3 tisíce metrů čtverečních zahrnovat zbudování celkem sedmi opravárenských kolejí, z nichž ta nejdelší bude mít na délku 183 metrů. Rozšíření stávajících servisních kapacit umožní kompletní údržbu dlouhých elektrických jednotek řady 471 přezdívaných železničními fanoušky ešus a dalších podobných jednotek,“ řekl místopředseda představenstva Českých drah a náměstek pro servis Michal Kraus.

Součástí nové průjezdné haly s lávkami a montážními kanály budou tři portálové jeřáby, z nichž ten nejvýkonnější si troufne až na třicetitunová břemena. Vyměnit tak například klimatizační jednotku či sběrač nebude žádný problém.

Stávající opravárenská hala, která se díky rozšíření modernizuje a včlení do nové haly, byla určená primárně pro údržbu lokomotiv a dnešnímu trendu v podobě dlouhých elektrických jednotek nevyhovuje.

„České dráhy dlouhodobě měly servisní zázemí podinvestované. Souviselo to s finanční kondicí společnosti a samozřejmě i s tím, co bylo vedením drah v jednotlivých letech vnímáno jako ta absolutní priorita. Dostali jsme se do situace, kdy údržba na řadě míst probíhala pod otevřeným nebem. Umíte si pak představit, jaký dopad to má na kvalitu odváděné práce a samozřejmě na vnitřní pohodu zaměstnanců,“ dodal Kraus k situacím, kdy se při opravách v krátkých halách musí cela jednotka složitě rozpojovat.

Údržba vlaků se tak nejen zrychlí, ale i zefektivní. Velké množství servisních úkonů bylo doteď zadáváno externím dodavatelům, což vedlo k nespolehlivosti dodávek a dalším problémům. Investice do nových hal umožní drahám provádět větší objem servisních oprav vlastními silami. Do České Třebové tak zavítají na větší vyvazovací opravy hlavně CityElefanty z Prahy, kde je problém sehnat na opravy nové lidi. Už dnes českotřebovské depo pomáhá zajišťovat opravy středočeských jednotek řady 471.

Podle ředitele oblastního centra údržby Střed Michala Rouska se budou v České Třebové provádět vyšší stupně oprav označovaných jako obnovy R1, dříve známé jako „vyvazovačky“. „Začneme s obnovami R1 a v rámci generálních oprav bychom se postupně chtěli dostat až na stupeň R2 a R3. V rámci Pardubického kraje budeme řešit i neplánované opravy, jako jsou různé střety na trati. Pokud půjde o vyšší rozsahy poškození, tak to může být v rámci celých Českých drah,“ vysvětlil Rousek.

Nová hala však primárně poslouží pro údržbu regionálních vlaků, které národní dopravce na základě smlouvy nasazuje v Pardubickém kraji. „V České Třebové se počítá také s opravami elektrických jednotek RegioPanter, které na konci roku stáhneme z Ústeckého kraje, vybavíme je ETCS a začnou jezdit v Pardubickém kraji. Celkem půjde o osm jednotek, které budou nasazovány na výkony Kolín – Česká Třebová,“ řekl mluvčí Českých drah Filip Medelský k nově deponovaným jednotkám.

Loni České dráhy investovaly do opravárenství miliardu korun. Nové haly začaly růst v Chebu, v Havlíčkově Brodě a v Olomouci. „Ještě letos bychom chtěli stihnout zahájit stavbu úplně nové tříkolejné haly pro opravy vlaků v Českých Budějovicích. V následujících třech letech plánujeme do opravárenství investovat 10 miliard korun,“ podotkl Kraus.

Dráhy miliardy korun investují také do nových myček, hygienických kolejí pro čištění souprav a do moderního strojního zařízení včetně nových technologií, jako jsou například podúrovňové kolové soustruhy, zařízení nedestrukční defektoskopie nebo digitalizace procesů údržby.

V opravárenském centru v České Třebové dnes v dělnických profesích pracuje 126 pracovníků. „Předpokládáme, že po dostavbě a rozšíření nové haly počítáme s navýšením o 15 pracovníků,“ nastínil Michal Rousek.

Halu postaví konsorcium firem Chládek a Tintěra Pardubice a TSS Grade. Stavba by měla být dokončena a předána v létě příštího roku.

„Stavební práce jsou rozplánovány na 15 měsíců, což klade mimořádné nároky na organizaci celé výstavby. Nový objekt bude založen na monolitických pilotech a celý bude postaven z železobetonových prefabrikátů. Opláštění haly bude tvořeno moderními sendvičovými panely s tepelnou izolací a skrytým kotvením,“ uvedl za zhotovitele Pavel Mužík, předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice.