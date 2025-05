Kostel ve Včelákově tvoří v krajině nepřehlédnutelnou dominantu, která je vidět z širokého okolí. Na vyvýšený pahorek s nenápadně vykukujícími štíty domů byl ještě nedávno idylický pohled také od Dolního Babákova. U malebné cesty, kterou lemují jeřáby, však vesnická idylka skončila.

Uprostřed pole na pozemku o výměře téměř 3 tisíce metrů čtverečních začala na sklonku minulého roku v rozporu s územním plánem, bez stavebního povolení a bez souhlasu s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu růst stavba rodinného domu. Že je něco v nepořádku, si zkraje roku všimli i místní. Úředníci na stavbě osadili informační tabulky s upozorněním na nezákonnou činnost.

„Je to pro naše lidi strašně demotivující vidět to, co se tady děje. Každý musí mít s odpuštěním na každou ptákovinu povolení, a tady si přijede někdo z Prahy a dělá si, co se mu zachce,“ zlobí se starosta Včelákova Jan Pejcha.

Počínání stavebníka je nepochopitelné i pro úředníky. „Ve své praxi na stavebním úřadě, která trvá již 35 let, jsem se nesetkal s podobným případem, kdy by stavebník takto bezohledně jednal v rozporu se stavebním zákonem a zcela ignoroval upozornění, výzvy a rozhodnutí stavebního úřadu,“ říká za stavební úřad v Hlinsku Pavel Mudroch.

Nelegální stavbu buduje Zdeněk Navrátil z Prahy, který si společně s manželkou pozemek před necelými dvěma roky koupili. Inženýr, jehož jméno podle veřejně dostupných informací dříve figurovalo v řídících funkcích výstavby velkých bytových a komerčních celků v roli generálního dodavatele pro společnost Metrostav a dnes je v investiční skupině Czechoslovak Capital Partners odpovědný za trh s nemovitostmi, přitom od začátku věděl, že poblíž lokality Sušidla nelze nic postavit.

Už měsíc po koupi pozemku v listopadu 2023 požádal městský úřad o tzv. územně plánovací informaci a přiložil k ní architektonickou studii rodinného domu, který chtěl postavit ve vzdálenosti asi 130 metrů od nejbližší zástavby. Úředníci Městského úřadu Hlinsko, který územní plány okolním obcím pořizuje, mu sdělili, že zde nelze stavbu umístit, neboť podle územního plánu není v souladu s využitím dané plochy.

Nezastavitelné území

Jde totiž o ornou půdu a podle územního plánu Včelákova je tato lokalita nezastavitelným územím. A vedení městyse na tom nic měnit nehodlá, přestože změna územního plánu je letos na stole. „Jde o klidnou lokalitu s bonitně hodnotnou půdou, kde se stavět nebude, nebo možná za sto let. My bychom výstavbu rádi posunuli maximálně k terénní vlně za školou, která bude zastavěné území ukončovat. V tomhle se nesmí stavět a panu spolumajiteli pozemku jsem to několikrát osobně říkal,“ ukazuje starosta Pejcha na katastrální mapu, kterou promítá na obrazovce v zasedací místnosti obecního úřadu.

Stavebník přesto začal na konci loňského roku stavět. Nejprve od cesty zmizely stromy a poté na parcelu najely bagry, aby začaly hloubit jámu pro základovou desku.

Úředníci stavebního úřadu v únoru vydali rozhodnutí, které na pozemku zakazovalo stavební činnost. Jelikož stavebník, tak jak to u podobných případů bývá, obstruoval například zrušením datové schránky, úředníci na stavbě osadili informační tabulky s upozorněním na vydané rozhodnutí a nezákonnou činnost na nepovolené stavbě. Stavebník se proti rozhodnutí odvolal, ale dál pokračoval ve stavbě, ačkoli odvolání nemá odkladný účinek, což znamená, že dokud o odvolání nerozhodne krajský úřad, musí rozhodnutí úřadu akceptovat.

Stavební úřad rovněž zahájil řízení o odstranění stavby, ve kterém však podle nového stavebního zákona musí stavebník nejdříve dostat možnost do 30 dnů požádat o dodatečné povolení stavby, a to i za situace, kdy vše nasvědčuje, že povolit stavbu nelze.

Stavebník to udělal, ovšem bez jakýchkoli podkladů. „Povolení či zamítnutí stavby je vždy výsledkem probíhajícího řízení, ale v tomto případě neváhám říci, že stavebník nemůže prokázat soulad s územním plánem, což samo o sobě vylučuje vydání dodatečného povolení stavby. V současné době nejsou řízení dosud ukončena,“ řekl odborný referent stavebního úřadu Pavel Mudroch.

MF DNES se chtěla pobavit o celé situaci i s majitelem pozemku. „Myslím, že určitě ne. Díky,“ řekl po telefonu Zdeněk Navrátil a zavěsil.

Místní začínají mít nereálné požadavky

Stavba bez respektu k pravidlům začala v obci s takřka 600 obyvateli budit vášně. Starousedlíci totiž na obec začali vznášet nereálné požadavky na změnu územního plánu. „Lidé, když to vidí, tak chtějí stavět mimo zastavěné území obce. Proto doufám, že stát bude v tomto jednat nekompromisně, jinak je jen otázkou času, kdy někdo začne podobně stavět i na ostatních pozemcích,“ dodal starosta Včelákova.

Případ se mezitím ještě více zkomplikoval. Stavebník podal vůči zaměstnancům stavebního úřadu v souvislosti s jejich postupem trestní oznámení. „Měli jsme se dopustit několika trestných činů a svým jednáním způsobit stavebníkovi stres. Zcela ignoruje skutečnost, že sám jedná protiprávně,“ říká otevřeně Mudroch.

Vůči úředníkům stavebního úřadu uplatnil námitku systémové podjatosti. Nahrál si jednání se šéfem stavebního úřadu, které nebylo ze strany úředníka dobře profesionálně zvládnuté.

„Vedoucí se opravdu choval osobně zaujatě, tzn. je ve smyslu správního řádu v dané věci podjatý, což automaticky znamená, že podjatý je celý stavební úřad. Pokud by nahrávku slyšel člověk neznalý celé věci, vyznívalo by chování vedoucího nepřiměřeně. Je však třeba zdůraznit, že se jednalo o opakovanou návštěvu stavebníka, kdy byl tento při několika předchozích návštěvách stavebního úřadu vždy opakovaně upozorňován, že na uvedeném místě stavbu provádět nelze, a on přesto začal stavět,“ sdělila tajemnice Městského úřadu Hlinsko Marta Nováková.

Rozhodne jiný úřad

Případem se nyní zabývá nadřízený Krajský úřad Pardubického kraje, který ho přidělí jinému stavebnímu úřadu. Ten pak bude pokračovat v řízeních započatých hlineckým stavebním úřadem.

Mezitím však běží čas a stavba načerno, kterou si stavebník monitoruje kamerou umístěnou na plechovém kontejneru, pomalu roste dál. Na konci minulého týdne se na pozemku objevily palety s cihlami, což nasvědčuje tomu, že dělníci se co nevidět pustí do stavby zdí.