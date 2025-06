Majitel známé vily v parku Na Špici Miloš Holeček dnes prohrál soudní spor, ve kterém město žaloval kvůli nepřiměřenému hluku ze sportovního hřiště. Zatímco Okresní soud v Pardubicích loni nařídil městu, aby hluk omezilo, odvolací krajský soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

„Zvítězil zdravý rozum,“ pochvaloval si rozhodnutí krajského soudu primátor Jan Nadrchal (ANO). „Byli jsme připraveni se případně odvolat dál,“ dodal.

Holeček si vilu postavil bez stavebního povolení. Zpětně ji legalizoval až díky rozhodnutí pardubických zastupitelů, kteří v roce 2014 změnili územní plán. Vzápětí si začal stěžovat na rány míčem z hřiště, které tam město po úpravách znovu otevřelo o rok později.

Rána prknem a otřes mozku

V roce 2017 jej odtud odvezla záchranka s otřesem mozku poté, co se v noci pokusil uklidnit skupinu mladíků, kteří na hřišti za jeho vilou hlučně hráli a křičeli. Dostal ránu skateboardem. „Jsou příšerně sprostí, driblování o asfalt dělá hrozný hluk od rána do večera. Vždyť to má být park, kam si maminky s dětmi mají přijít odpočinout a užít si klidu,“ řekl tehdy Holeček.

Okresní soud v Pardubicích nechal změřit hladinu hluku v okolí Holečkovy vily a dospěl k závěru, že hluk překračuje limity a jeho stížnost je oprávněná. Uvedl, že v přírodním parku lidé čekají ticho a zpěv ptactva, a nikoliv rány míčem a pokřik sportovců. A uznal i argumenty, že v důsledku hluku mají manželé Holečkovi zdravotní potíže.

Město se proti rozsudku odvolalo a pardubický krajský soud dospěl včera k opačným závěrům než okresní soud. Měření hluku bylo podle něj neprůkazné, zdravotní potíže manželů vůbec nemusejí souviset s hlukem a rány míčem a hlasy lidí ke sportovnímu hřišti patří.

„Soud zkoumal poměry při sportu a hluk, který jej doprovází, a neshledal, že by hluk překračoval míru přiměřenou poměrům a žalobu zamítl,“ uvedl předseda senátu pardubické pobočky krajského soudu Miloš Zdražil.

Dva znalecké posudky sice ukázaly, že hluk na pozemku Holečka limity překračuje. Soud ale tvrdí, že měření neproběhla správně a navíc připomněl názor hlavní hygieničky: podle ní na hluk ze hřišť nelze použít běžné limity, protože je způsoben náhodnými, krátkodobými zvukovými událostmi. Jedinou obranou je volit umístění hřišť tak, aby hluk okolí neobtěžoval.

Mohl se proti hřišti bránit, neudělal to, argumentuje město

Město ve sporu poukazovalo na to, že se při stavebním řízení Holeček proti modernizaci hřiště mohl bránit, ale neudělal to. Advokátka Miloše Holečka Hana Mikulecká uvedla, že její klient respektoval gentlemanskou dohodu s městem, která mu měla zajistit dodatečné povolení černé stavby.

Město existenci dohody odmítlo. „Není nám známa žádná gentlemanská dohoda,“ uvedl zástupce města Pardubice Petr Hanousek.

„Hřiště tam bylo dříve, než si tam pan Holeček postavil černou stavbu, kterou si pak poměrně zvláštním způsobem natřel na bílo,“ dodal náměstek primátora Jakub Rychtecký, zvolený za Žijeme Pardubice.

Holeček nabízel městu milion korun na přesunutí hřiště na jiné místo. To město odmítá, stejně jako možnost, že by upravilo povrch hřiště, aby míč při driblování nedělal tak hlučné rány.

Holeček se proti rozsudku krajského soudu už nemůže odvolat, může pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Mezi pardubickou radnicí a Holečkem, který vlastní řadu klíčových pozemků, panují letité spory. Třeba v roce 2020 na čas zabrzdil přípravu výstavby severovýchodního obchvatu města nebo před dvěma lety dosáhl zrušení stavebního povolení na cyklostezku kolem obchvatu.

Ostatně už samotnou modernizaci hřiště za svým domem Holeček dodnes chápe jako úmyslný faul ze strany města. „Vnímal to jako pomstu,“ uvedl soudce Zdražil.