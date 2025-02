První test pro pardubické parkovací domy. Prověří je fotbal i velký koncert

Fotbalisté Pardubic vyzvou od 16 hodin v CFIG Areně Slavii Praha a hned ve vedlejší enteria areně, která je jinak domovem hokejistů, se odehraje koncert Rammstein Symphonic Tribute Show. Ten začíná ve 20 hodin.

S jistotou se dá počítat s velkým dopravním zatížením pro celé centrum města. Přesně v době, kdy bude končit ligový šlágr, už budou do stejného místa najíždět právě návštěvníci vedlejšího koncertu.

Policie proto prosí lidi, aby pokud možno do centra ani nejezdili. „Doporučujeme návštěvníkům akcí, aby zvážili, kde budou parkovat a případně využili MHD. Ostatní řidiči by se v uvedenou dobu centru města měli úplně vyhnout, pokud do něj nutně nepotřebují,“ řekla mluvčí policie Markéta Janovská.

I přesto pravděpodobně přijede do okolí stadionů vysoký počet aut. První pořádné zatěžkávací zkoušky tak čekají dva nově vybudované parkovací domy u Grandu a vedle zimního stadionu.

První z nich funguje od listopadu a pojme zhruba tři sta vozů, druhý v sobotu oslaví teprve týden provozu. Ten nabízí celkem 442 parkovacích míst a teoreticky se z něj dá sledovat třeba právě fotbalový zápas.

„Prodáváme tady nejlevnější lístky na fotbal. Stačí zaplatit pár korun za parkovné a fotbal je k dispozici. Ještě uděláme střechu ze skla nad zimákem a bude to kompletní,“ žertoval při pohledu na zelenou plochu stadionu šéf Rozvojového fondu Jan Kratochvíl.

Už v sobotu se ale dají první zvědavci skutečně očekávat.