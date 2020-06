Před měřením varuje řidiče ve Svitavách značka, která už tam být nemusí

„Nevím, jaký smysl tyhle cedule s radarem mají. Pár metrů za přeškrtnutou značkou spěchálkové opět šlápnou na plyn,“ podivuje se nad smyslem dopravních značek upozorňujících na začátek a konec měřeného úseku řidič Petr Kovář.

A není sám. Je to už více než deset roků, co začala velká debata nad smyslem značek mezi samosprávami, městskou policií a ministerstvem dopravy. Skončila o pár let později zrušením této povinnosti.

Podle informací serveru iDNES.cz přitom chybějící dopravní značení ve Svitavách stálo za týdenním odkladem spuštění radarů do ostrého provozu.

Firma, která městu technologii za 5,9 milionu korun pronajala, totiž značky upozorňující na měření rychlosti neinstaluje.

„Důvodem je, že si to města nepřejí, protože po instalaci takového značení si 90 procent řidičů dá pozor na rychlost, ale jinde ve městě mnozí jezdí vyšší než povolenou rychlostí a úsekové měření pak nemá výchovný charakter,“ vysvětlil Jiří Dlabaja, mluvčí firmy AŽD Praha, která městu radary na klíč dodala.

Tento pohled podpořila na začátku letošního roku i metodika vydaná samotnou policií, která se odvolává na změnu zákona v roce 2011.

„Předchozí upozornění řidičů na měření rychlosti se od účinnosti novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 133/2011 Sb.) od 1. 8. 2011 nevyžaduje a tudíž ani neumísťuje,“ píše se v metodice vydané 6. ledna 2020 a podepsané ředitelem služby dopravní policie Jiřím Zlým.

Pokud někde je takové značení umístěno, řeší si to město samo a většinou poté, co je k tomu vyzváno příslušnými orgány. A to je i případ Svitav.

Značky nařídil instalovat dopravní inspektorát

„Bylo nám sděleno, že pokud bychom na základě měření začali řešit přestupky a neměli osazené obě značky informující řidiče o začátku a konci měření, budeme peníze vybírat nezákonně,“ nechápavě pokrčil rameny místostarosta Svitav Pavel Čížek k loni vydanému stanovisku dopravního inspektorátu policie, které bylo nutné pro zahájení měření.

Přitom povinnost osazovat v měřených úsecích dopravní značku, která upozorňuje na měření rychlosti, byla v roce 2011 zrušena, jak konstatoval Zlý.

„Já se v tom - a omlouvám se, že to řeknu - guláši nevyznám. Z logického hlediska nevidím důvod, proč by tam značka měla být. V obci platí padesátka, tak proč mám být znovu upozorněn další značkou na to, že se v obci měří. Jednou jsem v obci, tak se tím řídím,“ dodal místostarosta Svitav. Ty šly nakonec cestou nejmenšího odporu a značky nechaly firmou zhotovit.

Odbor dopravy na radnici se totiž obává oprávněné vlny žalob. „Pokud bychom obě značky neosadili, v rámci přestupkového řízení by každý mohl napadnout, že se neřídíme platným stanoviskem policie,“ sdělila šéfka odboru Jana Šneková.

Úsekové měření bylo kromě ulice Kapitána Jaroše spuštěno i na průjezdu obcí Opatov, kterou stejně jako ve Svitavách prochází hlavní tah I/43.