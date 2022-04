Jak zajistit dostupné bydlení? Litomyšl chce zkusit vídeňský model

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

Na serveru reality iDnes.cz byly v pondělí v nabídce na prodej v Litomyšli pouhé dva byty. Zveřejněnou cenou se mohl pochlubit jen jeden, za 1+1 v panelovém domě je třeba zaplatit 3,3 milionu korun.

Dobře to ilustruje současný stav na trhu nemovitostí nejen v Litomyšli. Byty nejsou a pokud ano, určitě se o nich nedá tvrdit, že jsou levné.

Změnit by to mohl plán inspirovaný vídeňským modelem nájemního bydlení, o němž vedení Litomyšle jednalo se zástupci České spořitelny. Teoreticky by díky němu mohlo v Litomyšli v lokalitě u nemocnice vzniknout až osmdesát nájemních bytů.

„Ve Vídni jsme se byli podívat, jak to dělají, ještě před covidem. Nabídka České spořitelny nás zaujala, vzniklo by nájemní bydlení, ve kterém by cena mohla být o desítky procent pod tržním nájemným. Cesta k tomu je ale ještě dlouhá,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89).

Po třiceti letech by domy mohly patřit městu

Podle prvního návrhu by město mohlo na třicet let pronajmout pozemek bance, která by na něm nechala postavit nájemní byty. Investici by splácela z nájmů, po uplynutí doby by dům převedla na město.

Banka letos v lednu oznámila, že prostřednictvím nově založené dceřiné společnosti ČS Dostupné bydlení chce zahájit vlastní výstavbu nájemních bytů, kde budou nájmy pod tržním průměrem. Spořitelna plánuje, že při výstavbě bude postupovat formou společných projektů s městy a obcemi a díky tomu bude moci využít cenově výhodnější obecní pozemky.

Banka se inspirovala ve Vídni, kde v nájmu žijí tři z pěti obyvatel. Funguje tam spolupráce mezi bankami, pojišťovnami, developery a městem. Erste Bank, které Česká spořitelna patří, pronajímá ve Vídni tisíce nájemních bytů, podstatnou část z nich za dostupné ceny.

„Naše prvotní představa je, že bychom v nižších jednotkách let chtěli po celém Česku postavit vyšší stovky až nižší tisíce cenově dostupných nájemních bytů,“ uvedl letos v lednu generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

V Litomyšli město vlastní vhodný pozemek nad stávajícími domy u nemocnice. Městský úřad podle starosty ještě musí vyřešit směnu jednoho pozemku. Vyrůst by tam podle něj pak mohlo šedesát až osmdesát bytů. Problém je však v tom, že se město s bankou na spolupráci nemůže domluvit předem.

„Musí se to samozřejmě soutěžit. Bavíme se o dlouhém procesu, těžko můžeme výstavbu očekávat v době kratší než čtyři pět let,“ řekl Brýdl.

V Brně, se kterým banka jednala ještě dříve, nejdříve oznámili, že společně s Českou spořitelnou rozjedou velký program nájemního bydlení. Po pár týdnech ale dospěli k závěru, že inspirace ve Vídni nebude v našich podmínkách fungovat.

„Máme jiný právní systém, bohužel ne tak pružný, a zvolená cesta by mohla znamenat dokonce rozpor s legislativou Evropské unie,“ uvedl náměstek primátorky pro bydlení Jiří Oliva (ČSSD).

Spořitelna se chce zaměřit hlavně na mladé lidi, mladé rodiny a na zaměstnance, jako jsou učitelé nebo zdravotní sestry.