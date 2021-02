Svitavy nabízí nové místo k bydlení. Nezájmu se i přes vyšší cenu nebojí

Ve třetím největším městě v Pardubickém kraji je hlad po bydlení. Nízká nezaměstnanost, úzce související s příchodem nových zaměstnavatelů, v posledních letech vyvolává vysokou poptávku, která v kombinaci se slabou nabídkou nemovitostí šponuje jejich ceny vzhůru.

Dát dnes v okresním sedmnáctitisícovém městě za nový pěkný dvoupokojový byt s plochou 60m² takřka 2,5 milionu korun není nic neobvyklého. Po takových bytech se jen zapráší, protože jednoduše nejsou.

Město Svitavy proto už před několika lety avizovalo, že se chce soustředit na přípravu parcel pro rodinné domy. Zatímco plány na zasíťování 40 parcel v lokalitě U Kojeneckého ústavu jsou ve fázi projektových příprav, prodej 13 parcel v lokalitě Habrová je na spadnutí.

Průměrné ceny stavebních pozemků Chrudim 1110 Kč/m²

Pardubice 1921 Kč/m²

Svitavy 741 Kč/m²

Ústí nad Orlicí 668 Kč/m² Pozn. ceny platí pro okresy s obcemi nad 10 tisíc obyvatel

Mezi krajskými městy mají Pardubice sedmé nejdražší stavební pozemky. V rámci celé ČR se mezi městy s více než 50 tisíci obyvateli řadí ceny stavebních pozemků v Pardubicích na 8. místo za Prahu, Brno, Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary, Olomouc a Kladno. Naproti tomu byly ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tisíc obyvatel v období 2017 až 2019 v okrese Ústí nad Orlicí osmé nejnižší a v okrese Svitavy třetí nejnižší mezi všemi okresy Česka. Nižší byly ceny stavebních pozemků pouze v okrese Bruntál a Náchod.

Zastupitelé už schválili výši kupní ceny za m² zainvestovaného pozemku v lokalitě, ve které město počítá s veřejnými komunikacemi, chodníky či veřejnou zelení.

Kupní cena ve výši 2 600 Kč za m² tak trochu překvapila. Zastupitelé alespoň schválili slevu 260 Kč na každém metru v případě dokončení stavby do 3 let od podepsání kupní smlouvy. Vedení města připouští, že cena za metr čtvereční nepatří k těm nejlevnějším. O zájemce přesto strach nemá.

„Chápu, že některým lidem se zdá částka za metr vysoká. Ovšem tuto lokalitu sleduje poměrně velké množství lidí, kteří mají o pozemek zájem. Podobné parcely ve Svitavách aktuálně nejsou,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Podle Roberta Müllera, realitního makléře znalého prostředí, jsou dnes lidé ochotni zaplatit za bydlení vyšší sumu než třeba před pěti lety.

„Obecně je ve Svitavách nedostatek nemovitostí. Nestaví se byty, respektive se jich staví málo. Poptávka je větší než nabídka. Proto hledáte stěží i nezasíťovaný pozemek s cenou okolo 430 korun za metr. Pokud k němu s dovedením inženýrských sítí nepočítá město, všechno jde na vrub investora. Takový pozemek jsme prodávali a cena pak skutečně vylezla až někam k ceně 2 500 korun za m²,“ zhodnotil realitu nezávislý makléř s tím, že městské parcely si brzy své kupce najdou. „Nebude to blesková záležitost, ale prodají se.“

Cenu v lokalitě Habrová také navyšuje velká investice do zasíťování poměrně malého počtu parcel.

Více parcel by vyšlo levněji

„Je určitě pravda, že kdybychom připravovali lokalitu s 30 domy, cena bude někde jinde. Ovšem investice do lokality se prodražuje také požadavkem Povodí Moravy, které povolení pro stavební parcely podmínilo vybudováním retenční nádrže za necelý milion korun, do které bude ze všech ploch svedena srážková voda. Pochopitelně cenu prodražuje i daň jednadvacet procent,“ vysvětlil nastavenou cenu parcel místostarosta Svitav Pavel Čížek s tím, že projekt na zasíťování 13 parcel vyjde městskou kasu na zhruba 17 milionů korun.

„Vysoutěženou firmu na to ještě nemáme. Pokud zainvestování pozemků vyjde vzhledem k rostoucí ceně stavebních prací a materiálů na víc, cenu pro zájemce o pozemky zvedat nebudeme,“ dodal. V nabídce jsou pozemky v rozmezí od 712 do 1 138 m².

Někteří namítají, že Svitavy měly jít cestou podobnou té, kterou zvolila mnohá města v okolí. Například Hlinsko letos začne prodávat dalších 32 zasíťovaných parcel za 550 korun za m², aby ve městě zůstávali mladí lidé. Podobnou cestou šla v minulosti i Polička.

„Chápu, že je málo takovýchto pozemků, ale město by mělo vytvářet svou politikou podmínky pro výstavbu především těm, kteří mají zájem ve Svitavách dlouhodobě žít. Mám na mysli mladé rodiny s dětmi, pro které tyto pozemky nejspíš nebudou. Vize v tomto případě by neměla být v získaných prostředcích za prodej, ale měla by chtít uspokojit poptávku po bydlení,“ myslí si třeba bývalý zastupitel Miroslav Sedlák.

Podle místostarosty Čížka má město dotovat sociální služby, ale ne soukromou výstavbu. „Navíc třináct rodinných domů to nevyřeší. Zda budou ceny parcel U Kojeneckého ústavu přijatelnější, nedokážu teď i ohledem na vývoj cen říct,“ dodal.

Podmínky chce město představit v rámci kulatého stolu

Všechny detailní informace chce město představit v rámci kulatého stolu ve středu 24. února od 17 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Pokud to platná opatření nedovolí, konference se bude pro zájemce konat online.

V průběhu března by mohlo dojít na prodej parcel. „Chceme se vyhnout jakýmkoliv spekulacím a do prodeje jít s otevřenými kartami. Pokud se na jeden pozemek přihlásí vícero zájemců, nechceme jít cestou, kdo dá víc, ale systémem otevřené losovačky se všemi zájemci,“ objasnil starosta Šimek transparentní výběr vlastníků jednotlivých parcel. Stavět by mohli začít během srpna.