Bydlet v Pardubicích je poměrně luxusní záležitost. Město s minimální kriminalitou a dostatkem pracovních míst přitahuje.
A to v kombinaci s nedostatkem bytů znamená jediné: neustálé zdražování. Stačí se podívat na inzeráty. Kdo si chce pronajmout byt 2+kk v novostavbě na Vinici, aby si připravil do začátku téměř sto tisíc korun. „Platby před podpisem nájemní smlouvy a předáním klíčů: vratná kauce 44 000 korun, nájemné včetně záloh na energie a služby na měsíc 22 000 korun, provize realitní kanceláři 22 000 korun,“ stojí v inzerátu na serveru reality.idnes.cz u bytu, který má 63 metrů čtverečních.
A podle makléře Petra Ivanka ze společnosti HomeCity je podobná cena vlastně už norma. „Čistý nájem kolem 19 tisíc v této lokalitě je u nových bytů zcela normální. Hodně záleží na výměře bytu. Dá se říct, že čím je menší, tím je u něj větší výnos. U těch nejmenších v dobrém stavu je dnes v Pardubicích metr čtvereční už za více než 300 korun,“ uvedl Ivanko.
Ostatně další výrazné zdražení bydlení v Pardubicích i jeho okolí dokazují i data společnosti Sreality.cz. „Nájemné ve starších bytech ve druhém čtvrtletí vzrostlo v Česku mezičtvrtletně o sedm procent. Oproti stejnému období loňského roku nájmy zdražily ve všech 14 krajích, a to od tří do 12 procent. Nejvíce meziročně zdražilo nájemné v Pardubickém, a to o 12 procent,“ uvedl server.
Zdražování nájmů v České republice potvrzují také analýzy jiných společností. Například technologicko-poradenská společnost Deloitte vypočítala, že průměrné nájemné v Česku v druhém čtvrtletí vzrostlo mezičtvrtletně o 3,2 procenta na 326 korun. Do výpočtů částečně zahrnuje také nájmy v novostavbách. Podle realitní platformy UlovDomov. cz nájmy ve stejném období meziročně zdražily o devět procent a proti prvnímu čtvrtletí o procento. V průměru činily 17 586 korun měsíčně.
Takto vysoké ceny bydlení logicky diskvalifikují hlavně mladé lidi, kteří je prostě nemají z čeho platit. Právě pro ně pardubická radnice připravila projekt startovacího bydlení. Ten sice pomůže desítkám mladých rodin, ale zároveň se jedná o pověstnou kapku v moři. Levné městské byty nemají na situaci na trhu žádný vliv.
„Česko trpí tržním selháním v oblasti bydlení. Pro mladé pracující lidi do třiceti let na začátku pracovní kariéry jsou městské nájemní startovací byty na území Pardubic často jedinou možností, jak se osamostatnit, protože si nemohou dovolit komerční nájem nebo hypotéku,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký a dodal, že radnice takto už pomohla 225 mladým párům i jednotlivcům.
„I letos bude připraveno dalších 25 zrekonstruovaných bytů. První tři roky držíme výši nájemného na 80 korunách za metr čtvereční a čtvrtý rok na 100 korunách za metr čtvereční. V porovnání s průměrným tržním nájemným tak ušetří i několik tisíc korun měsíčně,“ dodal Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
Podle makléře ceny bytů neklesnou, bude hůř
Tlak na ceny nájemného také úzce souvisí s tím, jak rostou samotné ceny bytů. Na ty totiž většina průměrně vydělávajících lidí už nemá šanci dosáhnout.
„Pokud se nepodaří spojit peníze třeba z celé rodiny, tak dnes velká část lidí na vlastní bydlení už dosáhnout nemůže. Třeba v Pardubicích hlavně menší byty tak kupují většinou lidé, kteří mají hodně peněz, takzvaní investoři,“ uvedl Ivanko, který registruje velký zájem o sehnání bydlení i poměrně daleko od Pardubic. „Nedávno jsem prodával byty v developerském projektu v Řečanech nad Labem. Všech 26 se prodalo během měsíce,“ uvedl makléř.
Podle něj navíc lidé nemohou čekat, že ceny bytů v regionu spadnou. Naopak. Cenovky podle něj půjdou stále výš, a to navíc poměrně rychle. „Máme spočítané, že v posledních letech ceny bytů v Pardubicích v průměru zdražují o zhruba deset procent ročně. Z toho plyne, že dnes koupený byt za pět milionů, bude za deset let stát deset milionů,“ dodal Ivanko.