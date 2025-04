Schindlerova továrna ožívá po 80 letech, otevření muzea doplní festival

Muzeum přeživších v Brněnci Sobota, 10. května 12.00 - 14.00 uvítání a komentovaná prohlídka Schindlerovy archy Thomas Keneally, autor knihy Schindlerova archa Erika Rosenberg, životopiskyně Emilie Schindlerové Oliwia Dabrowska, dívka v červeném z filmu Schindlerův seznam Widar Halén, kurátor výstavy „Starting at Zero“ 14.00 - 14.30 oficiální otevření Muzea přeživších 14.30 - 15.00 Schindlerův seznam Filmové scény v Schindlerově seznamu komentované Thomasem Keneallym. Diskuze s Erikou Rosenberg, Thomasem Keneallym, Oliwií Dabrowskou a sestrami Bauovými. 15.00 - 15.30 módní přehlídka Ukázka prvního textilu vyrobeného rodinou Low-Beer od roku 1938, Světlana Ruggiero Kulíšková. 15.30 - 16.15 výstava Starting at Zero Prezentace umělkyň školy Bauhas, které zásadně ovlivnily vývoj moderního umění a designu. Otevření výstavního prostoru. Widar Halén, Magdalena Droste, Daniel Low-Beer Francesco Saverio Teruzzi – Inscenační performance Třetí ráj Schindlerovy archy - Michelangelo Pistoletto 16.15 - 17.00 hudební koncert – Ring and Survivors - Dereck Mpofu, Albert Nyathi, Kristyna Danielová, Daniel Löw-Beer 18.00 - 19.00 koncert klasické hudby (Smetana, Mozart, Janáček) Martin Kasík, klavír – (martinkasik.com) „Strhující od prvního do posledního taktu“ Jana Nováková, housle – oceňovaná česká houslistka, členka Kvarteta Pražák Neděle, 11. května 11.30 - 13.00 divadelní vystoupení Příběh knihy – divadelní inscenace židovské komunity z Brna. Naše továrna – divadelní hra místního ochotnického spolku o továrně a událostech, které se v Brněnci odehrály. 13.00 - 14.00 film o muzeu a diskuze Eva Lustigová, sestry Bauovy, Emanuele Ruggiero The Lemon Film podle Arnošta Lustiga, komentář: Eva Lustigová 14.00 - 15.00 hudební vystoupení Survivors – Dereck Mpofu, Albert Nyathi, Daniel Low-Beer Svitavy Syxtet – svitavský vokální xtet 15.00 - 16.30 divadellní vystoupení Naše továrna (druhé představení) Dopisy z Brna 16.30 – 19.45 Schindlerův seznam Projekce filmu Stevena Spielberga na autentickém místě. Pozn. vstupenky do muzea i na doprovodný dvoudenní festival jsou k zakoupení na portálu GouOut.