Tribuna za tribunou. Pardubičtí radní chtějí Bránu borců opravit

Obě varianty se zdají být z určitého pohledu logické. Tu první razí vedení města. To zatím připravuje plán, jak ruiny stavby z roku 1931 uvést do solidního stavu.

„Projektování, které provádí tým pana architekta Chmelíka, pokračuje podle harmonogramu, v červnu bychom měli mít hotovou a odevzdanou prováděcí dokumentaci se všemi povoleními. Následně v závislosti na možnostech rozpočtu města bychom chtěli předložit finální investiční záměr zastupitelům a směřovat k realizaci rekonstrukce Brány borců,“ řekl ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Druhý pohled nabízí zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora Petr Kvaš. Podle něj musí vedení města v prvé řadě oslovit ministerstvo kultury, aby betonovou stavbu zbavilo památkové ochrany.

„To musíme zkusit. Dát totiž nějakých 50 milionů do opravy tribuny, která je za tribunou, považuji za totální nesmysl,“ uvedl Kvaš, který má pro své názory řadu argumentů.

„Hlavní motiv prohlásit obě tribuny za památku viděli odborníci v tom, že obě stavby spolu tvoří jeden celek. To však nyní určitě neplatí. Nová tribuna Bránu borců z drtivé většiny přikryla a tento argument zjevně padl,“ pokračoval Kvaš a zdůraznil, že je značně problematické i využití samotné stavby. „Uvnitř je jen málo prostoru. Plány na výstavbu restaurace se mi moc nelíbí. Byla by využita vlastně jen při fotbale, a to mi přijde za desítky milionů málo. Za mne je nejlepší řešení budovu zdemolovat,“ dodal.

Radní se však zatím tváří, že chtějí torzo opravit. Fakt je ten, že současný stav je neudržitelný. Brána vypadá vedle moderního stadionu mimořádně špatně. „Po opravě by zde vznikl prostor pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Návrh navíc vytváří přirozenou promenádu a průstup územím, který bude souběžný s ulicí U Stadionu a s hlavní pěší trasou v Tyršových sadech,“ uvedl k plánům opravy náměstek Rychtecký.

Zastánci rekonstrukce zmiňovali i to, že by v bývalé tribuně mohlo být místo pro kavárnu, fanshop, sociální zařízení, ve venkovní části by mohla vzniknout plocha pro konání menších koncertů či filmové projekce. Loni zastupitelé schválili peníze na projektování. To má vyjít na dva a půl milionu korun. Náklady na obnovu památky vedení města loni odhadlo na 32 milionů korun bez DPH.

Nicméně náměstek Rychtecký zdůrazňuje, že nic není hotovo a že klíčové rozhodnutí o spuštění akce musí udělat ještě zastupitelstvo. „Záležet bude na zastupitelích, jestli investici schválí a začne se s opravami,“ dodal Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/SOCDEM).

Celý stadion vznikl v roce 1931 podle návrhu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Malá tribuna s Bránou borců ústí do ulice U Stadionu. Ve středu vrchní části je původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a jako sociální zázemí. Během let objekt prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, nakonec přestal být využíván a rychle chátrá.

Město chtělo bránu nejdřív zbourat, ale z podnětu některých obyvatel se stavba v roce 2016 stala kulturní památkou.