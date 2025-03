Výbuch muničky v Poličce. Jeden člověk je těžce zraněný, další zavalený

Událost byla nahlášená v 8:54. Záchranáři do místní části Bořiny, kde areál sídlí, vyslali dvě posádky a vrtulník.

„Ve strojírenském podniku v Poličce došlo před 9:00 hodinou k explozi. Vzhledem k nebezpečné povaze prostředí je vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Hasiči evakuovali jednu zraněnou osobu a předali ji ZZS. Další osoby z areálu evakuujeme,“ informovali na síti X hasiči Pardubického kraje, kteří k zásahu vyslali 11 jednotek.

„V 8:58 přijala záchranná služba Pardubického kraje hlášení a na místo vyslala dvě posádky. Prvotní informace byla, že se na místě nachází jedna těžce zraněná osoba, tato byla následně potvrzena. Povolána byla i letecká služba z Olomouce, která těžce zraněnou osobu transportovala do Trauma centra v Olomouci,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

„Na místě zůstaly dvě posádky a objekt byl evakuován, žádné osoby se zde již nenachází,“ dodala Kisiala.

„Museli provést evakuaci osob z objektu. Ujišťujeme veřejnost, že jí nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla Policie ČR na síti X.

Zdroj blízký vyšetřování pro iDNES.cz sdělili, že událost byla nahlášena jako výbuch skladu TNT (trinitrotoluenu). „Na místě měl být jeden zraněný zaměstnanec a v sutinách skladu další zavalený. V tuto chvíli o více zraněných nevíme,“ uvedl.

Podle iDNES.cz došlo k problémům ve speciální peci, ve které se připravuje směs do nábojů. „Prozatím se jeví jako nejpravděpodobnější příčina výbuchu technická závada technologie výroby v jedné z hal. Evakuovali jsme všechny zaměstnance. Jedna osoba byla převezena do nemocnice,“ uvedli policisté na síti X.

Zaměstnanci, s nimiž u brány areálu mluvil reportér iDNES.cz, nevěděli o výbuchu nic konkrétního. „Bylo nám řečeno že máme jít domů, že byla nařízena evakuace. Ale jestli něco vybuchlo nebo něco hoří, to nevíme. Nic jsme neslyšeli,“ řekl jeden z mužů. „Nevíme, nemůžeme to komentovat,“ dodal další ze zaměstnanců poté, co opustil areál.

Obyvatelé Poličky by podle všeho neměli mít obavy o své zdraví a bezpečnost. Areál strojíren leží zhruba dva kilometry za městem ve směru na Nové Město na Moravě.

„Vyhlašovali jsme, že z důvodu mimořádné události a zásahu jednotek IZS je uzavřená silnice mezi Korouhví a Poličkou. Ale město jako takové ohrožené není. Hasiči jsou na místě, vyhodnocují situaci. Hodnoty škodlivých látek ve vzduchu by neměli být ohroženy, jsme s hasiči v kontaktu. Pokud by se to změnilo, jsme samozřejmě připraveni informovat obyvatele,“ uvedl Libor Vaščík, který má na městském úřadu na starosti krizové řízení.

Kvůli zasahujícím složkám Integrovaného záchranného sboru je uzavřena silnice II/360 mezi Poličkou a Korouhví. „Upozorňujeme občany a především řidiče, že v okolí Poličských strojíren jsme uzavřeli tzv. bezpečný perimetr. Uzavřené mohou být i některé místní komunikace. Řiďte se proto pokyny policistů,“ apeluje policie.

Areál, který patří holdingu STV INVEST, se rozkládá na ploše velké přibližně tří set hektarů. Kromě provádění oprav a modernizace vojenské techniky jsou Poličské strojírny jediným výrobcem velkorážní munice v Česku, která se ve velkém uplatňuje na Ukrajině.

„Dnes dopoledne došlo v našem areálu k mimořádné události, kterou vnímáme se vší vážností. Intenzivně spolupracujeme se složkami integrovaného záchranného systému. Bezpečnost našich zaměstnanců i okolních obyvatel je pro nás klíčová. Veškerá potřebná opatření byla přijata bezprostředně po incidentu,“ uvedl v prohlášení STV předseda správní rady GROUP David Hác.

Správkyně areálu Helena Pazderová na telefonický dotaz redakce žádné informace nepodala. „Kolem poledne vydáme tiskovou zprávu, více se k situaci vyjadřovat nebudu,“ řekla.

Před osmi lety bylo zraněno 19 lidí

V poličském areáu vybuchla jedna z hal už v roce 2017, explozi způsobila uvnitř hydraulického lisu plastická trhavina, která byla součástí munice. Pak začalo také hořet a následovaly exploze dalšího uskladněného materiálu.

Série explozí zranila 19 lidí, z toho 12 zaměstnanců společnosti a sedm hasičů. Ti čelili velkému nebezpečí, protože zpočátku zásahu o přítomnosti výbušnin v hale nevěděli. Evakuováno bylo 120 lidí.

26. února 2017

Případ policie vyšetřovala až do podzimu 2021. Státnímu zástupci tehdy navrhla obžalovat tři fyzické a jednu právnickou osobu. O rok později Česká televize informovala, že Okresní soud ve Svitavách podmíněně zastavil stíhání všech obžalovaných.

„Jedná se o přečin, obžalovaní se k činu doznali, nahradili způsobenou škodu jednotlivým poškozeným, složili na účet soudu peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti a vzhledem k jejich osobám a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující,“ řekla pro Českou televizi předsedkyně senátu Eva Kotalová.