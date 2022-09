Strážníky po noci na záchytce zdravil prostředníčky, pak se pokusil o útok

Krotit agresivního muže, který zaměstnává strážníky týden co týden, vyjížděly dvě hlídky poprvé v úterý večer k obchodnímu centru Grand, kde bosý na kolemjdoucí nejenže hlasitě křičel vulgární nadávky a hrozby, ale do jednoho posléze i strčil. Podobně reagoval i na člena ostrahy obchodního centra, po kterém plivnul a také do něj začal strkat.

„Dalším projevům agrese zabránil už příjezd strážníků. Vzhledem k tomu, že šlo o dobře známého problémového muže, který nadýchal přes dvě promile alkoholu, odvezli jej strážníci k vystřízlivění na záchytnou stanici. Tam lékař rozhodl o jeho umístění,“ sdělil k úternímu „vystoupení“ mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Třiadvacetiletému mladíkovi však noc na záchytce nestačila a ve svém agresivním chování pokračoval hned druhý den. Po propuštění ze záchytné stanice neztrácel čas a alkoholický deficit ihned dohnal ve společnosti problémových jedinců na lavičce na Palackého třídě, kde je kromě žebrání zakázána i konzumace alkoholu.

Známou firmu strážnici ihned poznali. „Ještě než hlídka stihla vystoupit z vozidla, bezdomovec se zvedl z lavičky a se slovy ,mrt* přijely’ vstal a hned běžel před auto oběma prostředníčky hlídku pozdravit,“ dodal Sejkora s tím, že strážníci se snažili skupince lidí v alkoholovém oparu vysvětlit, aby svého konání ihned nechali, anebo se odebrali do míst, kde konzumace alkoholu neodporuje městské vyhlášce.

Mladík se však dožadoval pozornosti, a když mu ji strážníci nevěnovali, začal být agresivní. Podle informací městské policie jeho další slovní projev už byl jen zhoršenou verzí úvodního pozdravu. Strážníci ho proto vyzvali k dechové zkoušce.

Od té chvíle problémový muž dělal, jako by se jej okolní dění už dále netýkalo. Vydal se i přes opakované výzvy strážníků k odchodu i přesto, že mu přímo v cestě stál jeden ze strážců pořádku.

Mladík skončil znovu na záchytce

„Byl proto znovu usazen na lavičku. Bohužel k vlastní škodě vzápětí znovu vstal a zkusil, co zmůže jeho pěst plná hněvu proti mužům zákona. Až na zemi zjistil, že příliš mnoho zjevně ne. Než mohl zkusit pokus číslo dvě, dostal pouta na zápěstí a konečně došlo také na dechovou zkoušku s výsledkem 2,29 promile,“ uvedl mluvčí strážníků.

Když zjistil, že s tímto výsledkem opět skončí na záchytné stanici, pokusil se kopnout jednoho ze strážníků do hlavy. „Napadení se naštěstí obešlo bez zranění strážníka. Až do příjezdu sanitního vozu městské policie, ve kterém agresor odcestoval na záchytnou stanici, muže omezili na osobní svobodě,“ řekl Sejkora.

Co bude s výtržníkem dál, bude rozhodovat správní orgán. Orgány činné v trestním řízení si podle mluvčího městského policie případ nepřevzali.