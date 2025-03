O sídlišti pro 165 lidí musí v Běstovicích rozhodnout referendum, nařídil soud

Spory v obci odstartovala jednání o územní studii, podle níž by na osmi hektarech na východní straně obce vyrostla nová čtvrť s přibližně 165 obyvateli. Případnou výstavbu umožnila změna územního plánu schválená v roce 2023. S plánem nesouhlasí odpůrci.

„Zastupitelstvo podle nás udělalo chybu, když dostatečně neinformovalo občany o možné velké výstavbě,“ řekl zmocněnec přípravného výboru pro konání místního referenda Josef Kadoch.

Vedení obce namítá, že jde jen o výhled, nic se zatím stavět nebude. „Nevíme, zda to bude za deset, dvacet nebo padesát let. Je to v územním plánu, oni se probudili až v okamžiku, kdy připravujeme územní studii,“ řekla starostka Běstovic Denisa Balášová s tím, že jde o neúrodnou oblast po těžbě písku.

Odpůrci výstavby chtěli, aby obec vyhlásila místní referendum, zastupitelé to odmítli. „V první otázce se ptají, zda lidé jsou proti plánované výstavbě s názvem sídliště Východ. Ale to nedává smysl, protože žádná výstavba se neplánuje,“ řekla starostka. Ta předpokládala, že i z tohoto důvodu soud vyhlásit referendum odmítne.

Narušení právní jistoty? Ne, územní plán je možné měnit

Podle pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové je ale z první otázky zcela zřejmé, že je pokládána pouze s cílem zjistit politický názor občanů na určitý stavební záměr na území. „Jsme samozřejmě rádi, že se soud přiklonil na naši stranu,“ uvedl Kadoch.

V druhé otázce budou lidé v referendu odpovídat na to, zda si přejí, aby zastupitelé změnili územní plán, a na východní straně Běstovic tak zůstala i nadále pole. Tím by referendum mohlo zvrátit rozhodnutí zastupitelů o územním plánu, což je klíčový dokument každé samosprávy. Vedení obce namítá, že lidé měli v průběhu projednávání změny územního plánu šanci se k ní vyjádřit, ale neudělali to.

„Vyhlášení místního referenda o otázce č. 2 návrhu by bylo v rozporu s principem právní jistoty,“ uvedla ve svém vyjádření obec.

Krajský soud to odmítl s tím, že žádný zákon nedává vlastníkovi pozemku právo na to, aby jeho nemovitost v územním plánu byla zahrnuta do určitého způsobu využití.

Vyhlášení místního referenda soudem se děje výjimečně. Stalo se to například v roce 2022, kdy krajský soud rozhodl o vyhlášení místního referenda o chystané stavbě velké průmyslové haly v Opatovicích nad Labem. Lidé v referendu výstavbu odmítli, nicméně vedení obce dál tvrdí, že musí respektovat platný územní plán, který výstavbu umožňuje.