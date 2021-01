Bývalý radní Živný chce vést krajský fotbal, musel by porazit „malého Berbra“

Předseda politické strany SNK–ED René Živný přišel po říjnových volbách po osmi letech o post krajského radního pro sport. U „resortu“ však chtěl zůstat, a to i proto, že ve volném čase zastává funkci předsedy fotbalového klubu TJ Sokol Semín.

Řekl si tedy, že by bylo fajn kandidovat na nového šéfa krajského fotbalu. Ovšem se zlou se potázal.

„Kdybych věděl, jaký hnůj mě čeká, tak bych do toho ani snad nešel. Chodily mi výhružné zprávy, je to daleko větší blázinec, než jsem čekal. Tři noci jsem nespal, není to rozhodně příjemné,“ uvedl Živný, který bydlí v Pardubicích a stojí i v čele místního politického uskupení Sdružení pro Pardubice.

Podle něj zastrašování nebylo tak silné, aby kontaktoval policii, ale přesto své plánované angažmá začal zvažovat.

„Asi je logické, že si to začnete rozmýšlet, ale couvat nebudu. Už jsem se po té cestě vydal, tak na ní zůstanu. Kandiduji na šéfa okresu, kde mám slušnou podporu, a pak se uvidí co dál,“ doplnil René Živný, který na podzim obhájil post krajského zastupitele. Pokud uspěje na okresní úrovni, může se pokusit kandidovat na krajského šéfa fotbalu.



Živný nemá důkaz o tom, komu se nelíbí, že se rozhodl kandidovat do fotbalových struktur. Ovšem není to zase tak složitá matematika. Logicky se mohou cítit ohroženi hlavně lidé ze současného vedení krajské buňky FAČR.

A to tím spíš, že ta byla zvolena za bedlivého dohledu dnes trestně stíhaného bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra.

Bývalému radnímu stojí v cestě „malý Berbr“

„Náčelník“, jak se bafuňářovi přezdívalo, měl na Pardubicku mimořádně oddané kolegy. Krajskému šéfovi fotbalu Michalu Blaschkemu se dokonce říká „Malý Berbr.“

V civilu ředitel pobočky Úřadu práce v Lanškrouně však prý ještě neví, zda bude ve volbách obhajovat svoje fotbalové křeslo, které je neplacené, ale vlivné.

„Nyní nejsem rozhodnutý, zda se budu o tento post v regionálním fotbale ucházet,“ řekl deníku Sport, kterému však zároveň potvrdil, že se necítí současným policejním vyšetřováním korupce a podvodů v asociaci ohrožen. S Romanem Berbrem se prý scházel jen v rámci běžné agendy.

„Jsem předsedou OFS Ústí nad Orlicí, předsedou PKFS a členem VV FAČR za okresy, tedy ze své funkce jsem měl dokonce povinnost se s místopředsedou FAČR panem Romanem Berbrem setkávat v zájmech všech klubů nejen našeho kraje, ale všech krajů a okresů,“ uvedl Blaschke pro deník Sport.

Živný si myslí, že lidé ze současného vedení krajského fotbalu kandidovat budou. A dokonce mají podle něj velmi dobrou šanci být zvoleni. Stávající volební klíč jim totiž hraje notně do karet.

„Voleb se účastní pět zástupců za každý okres, tedy dvacet lidí. Proti tomu je ale komora dvaceti klubů vybraná z klubů hrajících v kraji, které si mohou nanominovat lidé z vedení, tak jak uznají za vhodné, asi odhadnu, koho budou volit,“ dodal Živný s tím, že je překvapený, jak lidem z krajské organizace chybí po skandálu kolem Berbra „sebereflexe“.

Ovšem Blaschke na to namítá, že k ní není žádný zásadní důvod.

„Co se týče morálního práva na kandidaturu, vždy jsem pracoval pro kluby a pro fotbal bez nároku na odměnu. Pokud mně kluby dají mandát, tak je mojí povinností tento mandát zodpovědně vykonávat,“ dodal Blaschke.

Fotbalové volby by se měly konat během jara. Ale přesný termín stanoven zatím nebyl. O všem rozhodne situace kolem koronaviru.

Ta ostatně komplikuje i iniciativu bývalých fotbalistů, rozhodčích i činovníků, kteří by rádi fotbal očistili od praktik, které se nyní objevují v policejních odposleších.

Iniciativa Fotbalová evoluce v čele se stříbrným medailistou z EURA 96 Vladimírem Šmicerem zavítala i do Pardubického kraje. Těsně před Vánocemi se chtěl s dalšími „evolucionáři“ potkat v lese nedaleko Libchav. Kvůli epidemiologickým opatřením jim vlastně ani nic jiného nezbývalo. Ovšem někdo je udal a schůzku ukončila policie.