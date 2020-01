Otec s dětmi se dožadoval vstupu do uzavřeného bazénu, zranil při tom ženu

Ve čtvrtek odpoledne probíhal v pardubickém aquacentru výcvik potápěčů a byl uzavřený skokanský bazén.

To však nerespektovaly děti devětačtyřicetiletého muže a do bazénu vlezly. Na upozornění, že tam nemají co dělat, reagoval jejich otec tím, že se pro své děti dožadoval vstupu do bazénu, jelikož zaplatil vstupné do celého areálu.

„Od urážek došlo až ke strkanici,“ uvedl Jiří Sejkora, mluvčí pardubických strážníků, kteří byli na místo přivoláni.

Dětem při vstupu do bazénu bránila jednasedmdesátiletá žena, která byla přítomna s potápěči. Při potyčce byla zraněná, takže na místo posléze musela přijet i záchranka. „A kvůli zranění i Policie ČR, která si případ převzala,“ doplnil Sejkora.