Cestující se v Pardubickém kraji dočkají nových bateriových vlaků. Jejich nákup by si kraj nemohl dovolit, nyní ale na jejich pořízení získal dotaci z Modernizačního fondu financovaného ze systému EU pro obchodování s emisemi.
Pardubický kraj se zařadil mezi jedenáct regionů, které uspěly s žádostí o dotaci na ekologickou železniční dopravu. Peníze půjdou z Modernizačního fondu financovaného z emisního systému EU. „Získání dotace považuji za obrovský úspěch,“ řekl hejtman Martin Netolický (3PK).
Dopravci si rozdělí celkem 15 miliard korun. Pod čarou zůstaly například Karlovarský, Středočeský či Jihomoravský kraj. Pořadí žadatelů určovala míra energetických úspor vůči výši požadované podpory, uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.
Bez dotace by byl projekt podle hejtmana pro Pardubický kraj nereálný. „Jelikož v rámci dopravní obslužnosti platíme tzv. prokazatelnou ztrátu, kterou činí mimo jiné odpisy,“ uvedl Netolický.
Plán na nákup dvanácti souprav odstartovala předváděcí jízda bateriovým vlakem z produkce plzeňské Škoda Group, kterou pro regionální politiky připravily České dráhy. V červenci krajští radní rozhodli, že si podobné soupravy pořídí a nyní už mají i to hlavní - potřebné peníze. „Počítáme, pokud vše půjde hladce, se zahájením provozu v prosinci 2029,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.
Elektrická trakce nebo baterie
Krajem vyhlédnuté vlakové jednotky mají kapacitu 140 cestujících a na elektrizované trati jsou napájeny přímo z trakčního vedení, které také dobíjí baterie. Bateriový systém pak pohání soupravu mimo elektrifikované úseky s maximální rychlostí 120 kilometrů v hodině až na vzdálenost 80 kilometrů na jedno nabití.
Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Ladislava Valtra (ODS) nákup souprav umožní skokově urychlit obměnu vozového parku na železnici.
Pardubický kraj chce nasadit bateriové vlaky, začal je soutěžit
„Jedná se především o zcela nové stroje, které zde budou sloužit hodně dlouho. Dosud využívané dieselové soupravy na vedlejších regionálních tratích mají v průměru dvacet let, a jako takové jsou dopravci považovány stále za ‚perspektivní‘. Zbrusu nové soupravy budou samozřejmě šetrnější vůči životnímu prostředí a pro cestující představují všeobecné zvýšení komfortu. Nahrazená starší vozidla budeme moci v rámci pravidelné obměny poslat jinam,“ uvedl Valtr.
Bezbariérová a klimatizovaná vozidla jsou prostornější, je v nich dostatek místa pro přepravu kočárků, osob na vozíku i pro jízdní kola. Kraj je chce nasadit na tratích, kde dosud operují dieselové jednotky.
„Soupravy bychom chtěli využít například na trati Litomyšl – Vysoké Mýto – Česká Třebová – Moravská Třebová nebo například na trati z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Králíků. Pokud vše dopadne dle našich očekávání, nebude tak nutné na některých tratích měnit infrastrukturu např. její elektrifikací,“ uvedl Netolický.
Do konce roku 2026 má kraj uzavřít smlouvy s dopravci, kteří vlaky s pomocí dotace nakoupí. Půjde o České dráhy a patrně i provozovatele tratě 024 na Orlickoústecku. Zde dopravu zajišťuje společnost Leo Express, které ale končí smlouva v roce 2029. Krajští radní chtějí do jara příštího roku rozhodnout, kdo zde bude provozovat trať v letech 2029 až 2034.
Připravovaná investice Pardubického kraje činí 2,062 miliardy korun s dotací ve výši 1,4 miliardy korun.