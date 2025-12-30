V Pardubickém kraji by mělo od konce roku 2029 sloužit dvanáct souprav za dvě miliardy korun, které umí jezdit i mimo elektrifikované tratě. Evropská unie na ně dá 1,4 miliardy korun.
Sedm z nich budou moci s pomocí dotace koupit České dráhy, které s výjimkou severu Orlickoústecka provozují všechny tratě v regionu. Politici už mají jasno v tom, kde budou soupravy jezdit.
„Celkově sedm jednotek bude pořízeno v rámci naší stávající smlouvy s dopravcem České dráhy a budou nasazeny na linku Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Česká Třebová s dalším pokračováním vlaků na Moravskou Třebovou nebo Lanškroun,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr (ODS). Dodal, že o víkendech budou bateriové vlaky také jezdit na trase Vysoké Mýto – Choceň – Česká Třebová – Letovice.
ČD chtějí jezdit i na severu Orlickoústecka
Podstatně složitější je situace se zbývajícími pěti soupravami, protože na ně, na rozdíl od prvních sedmi, musí kraj vypsat veřejnou soutěž. Obsluhovat mají trať 024 na severu Orlickoústecka. Tu zatím provozuje společnost Leo Express, které ale v roce 2029 končí smlouva. V jakých barvách a jaké soupravy zde vyjedou v prosinci 2029, zatím není jasné.
Vyřešit to má soutěž o provozování na trati z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova a Hanušovic na léta 2030 až 2034, do níž se přihlásili tři klíčoví hráči – České dráhy, Arriva a stávající provozovatel Leo Express. Ti by ovšem měli podle kraje do května vybrat i bateriové vozy, které by zde nasadili.
„Vzhledem k popularitě, kterou si Leo Express získal mezi cestujícími na Orlickoústecku, určitě počítáme s účastí. Nabízeli jsme prodloužení se stávajícími vozidly a nyní budeme nabízet bateriové dvoučlánkové jednotky,“ uvedl mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík. Prostor pro výběr výrobce do května je podle něj reálný.
Soutěž zajímá i České dráhy, které před deseti lety přišly o dominanci na tratích v Pardubickém kraji. Teď by chtěly trať 024 získat zpět.
„České dráhy jakožto jediný tuzemský dopravce, který má reálné zkušenosti s provozem bateriových vlaků, mají zájem se tohoto procesu výběru dopravce zúčastnit,“ uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.
A účast v soutěži potvrdila i Arriva. „Hlásíme se do všech výběrových řízení, která nám dávají provozní i ekonomický smysl,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Arriva Transport Jan Holub.
Do prosince příštího roku musí Pardubický kraj podepsat smlouvu s dopravcem, jinak podle dotačních podmínek peníze na nové soupravy nezíská. Nebude to problém, shoduje se kraj i dopravci. Kraj má v harmonogramu rezervy, uvedl Valtr. „Navíc je ve stejné časové situaci většina krajů, které byly úspěšné v dotačním řízení na bateriové vlaky,“ uvedl Valtr.
Pardubický kraj se letos v říjnu zařadil mezi jedenáct regionů, které uspěly s žádostí o evropskou dotaci na ekologickou železniční dopravu z Modernizačního fondu. Vlakové jednotky, které za tyto peníze pořídí, by měly mít kapacitu 140 cestujících. Na elektrizované trati se budou napájet přímo z trakčního vedení, které zároveň dobije jejich baterie. Ty pak pohon zajistí i mimo elektrifikované úseky – souprava by měla jet maximální rychlostí 120 kilometrů v hodině a na jedno nabití urazit až 80 kilometrů.
Připravená investice činí 2,062 miliardy korun, z čehož dotace pokryje 1,4 miliardy. Podle kraje nákup umožní skokově urychlit obměnu vozového parku na regionálních tratích.
Chceme diesel. Ne. Nabídněte bateriové soupravy!
Hledání nejlepší nabídky mezi zájemci o provozování trati na severu Orlickoústecka už probíhá několik měsíců. Původně si Pardubický kraj totiž nebyl jistý, zda evropskou dotaci na bateriové vlaky získá, a tak vyzval dopravce, aby předložili své nabídky na zajištění dopravy na trase Ústí nad Orlicí – Letohrad – Moravský Karlov/Hanušovice v období 2030–2034 v dieselové trakci.
Do začátku listopadu předložily své nabídky společnosti Leo Express, České dráhy i Arriva. Pardubický kraj ale mezitím zjistil, že peníze na bateriové vlaky budou, a rozhodl se změnit zadání soutěže. „Všichni tři oslovení dopravci projevili zájem o provoz jak v dieselové trakci, tak s využitím bateriových jednotek,“ uvádí se v důvodové zprávě pro krajské radní.