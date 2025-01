Kraj zvažuje na Králicko bateriové vlaky, trať tam bude časem pod dráty

České dráhy hybridní železniční kolejové vozidlo z produkce plzeňské Škoda Group představily politikům minulý týden při jízdě z Pardubic do Červené Vody. Soupravy vychází z elektrických jednotek RegioPanter a jejich dojezd na baterie je 80 kilometrů. Protože mají jak pantograf, tak bateriovou výbavu, mohou vyjet i na regionální tratě bez elektrické trakce, aniž by museli cestující přestupovat.

Budeme šetřit životní prostředí

„Tyto moderní jednotky jsou nejen šetrnější vůči životnímu prostředí, ale i bezpečnější. V Pardubickém kraji zvažujeme jejich nasazení na tratích, kde dosud operují dieselové jednotky. Využít bychom chtěli až 12 těchto souprav, sedm z nich na novém přímém spojení Litomyšl – Vysoké Mýto – Česká Třebová – Moravská Třebová. V úvaze je i trať Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky,“ uvedl náměstek hejtmana Ladislav Valtr (ODS).

Jejich cena je ale vyšší. Dvouvozové elektrické RegioPantery České dráhy kupovaly před pěti lety za 117 milionů Kč, bateriový stál 154 milionů. „Dnes už předpokládáme hodnotu kolem 180 milionů,“ řekl před časem náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.

Pardubický kraj doufá, že by na nákup nových souprav mohl získat dotaci z Unie, která by pokryla až 70 procent nákladů. „Budeme se tedy snažit přesvědčit kolegy z ostatních krajů, abychom v rámci Modernizačního fondu vytvořili takové podmínky, za kterých bychom evropské peníze získali,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pokud se to povede, kombinované jednotky s bateriemi by se podle něj mohly objevit na tratích kraje do tří let. „Bude záležet na potenciální objednávce a pak také na dodávce, která trvá od závazné objednávky asi 24 měsíců,“ uvedl hejtman.

Proč baterie, když bude trakce?

Využití bateriových vlaků je rozumná alternativa v místech, kde by elektrizace byla podstatně dražší. Paradoxně ale tratě, na něž by kraj rád poslal nové soupravy, chce Správa železnic (SŽ) elektrizovat.

Jaké tratě čeká elektrizace 260 Rudoltice v Čechách – Lanškroun 238 Havlíčkův Brod – Pardubice 018 Choceň – Vysoké Mýto 024 Lichkov – Králíky

Například na trati mezi Ústím nad Orlicí a Králíky je už elektrická trakce hotová až po Lichkov, prostou elektrizaci posledního úseku z Lichkova do Králík slibuje SŽ provést do roku 2029. I tratě do Vysokého Mýta či do Lanškrouna podle SŽ čeká v příštích letech elektrizace.

V minulosti kraj dopravce do ekologičtějšího provozu netlačil. Důkazem je desetiletý kontrakt uzavřený s dopravcem Leo Express, který od roku 2019 na trati z Ústí nad Orlicí do Králík používá dieselové lokomotivy. A to i přesto, že už v roce 2008 stát dokončil za půldruhé miliardy elektrizaci úseku Letohrad – Lichkov.

Soukromý dopravce nasazení dieselových souprav vysvětlil tím, že při použití elektrické trakce by museli cestující z Králicka v Lichkově přestupovat.