Pardubice chtějí halu pro míčové sporty za miliardu, předtím opraví stávající

Na palubovce se zatím nedaří. Prvoligoví basketbalisté Pardubic vstoupili do sezony sérií porážek a zatím se krčí u dna tabulky. Přesto existují zprávy, které mohou fanouškům „Beksy“, jak se klubu přezdívá, dělat radost. Týkají se postupného vylepšování zázemí tradičního klubu.

Vlastně už za pár týdnů vypukne rekonstrukce letité haly na Dukle. V ní před čtyřiceti lety klub získal svůj jediný mistrovský titul – a na budově to je vidět. Dnes slouží hlavně pro trénink, ale zázemí už není důstojné. „Počítáme s tím, že se začne hned v lednu. Máme už vybranou firmu. Cena projektu ve výběrové soutěži oproti předpokladům poklesla, takže projekt bude stát zhruba 142 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Celá akce začala už nedávno, když od haly zmizel známý dřevěný barák. A byť basketbalisté se na opravenou halu těší, práce pro ně budou znamenat potíže. „Celý klub bude asi 1,5 roku fungovat v provizorním zázemí. Týká se to nejen A týmu, ale samozřejmě i mládeže. Pro to, abychom se jako klub mohli posouvat dopředu, je však vytvoření odpovídajícího zázemí nezbytně nutné,“ uvedl Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice.

Díky přestavbě haly vzniknou vedle sebe dva hrací kurty na úkor jednoho. Nové pak budou šatny, sprchy a další vybavení. „Hala bude primárně sloužit pro klubové zápasy a tréninky mládežnických týmů BK Pardubice. Úpravy zahrnují modernizaci administrativních, sportovních a ubytovacích prostor a také rozšíření technické infrastruktury haly. Hotovo by mohlo být v roce 2026, stavět by se mělo asi 17 měsíců,“ doplnil náměstek primátora Rychtecký ze Žijeme pro Pardubice.

Ovšem ještě daleko větší změna by měla pro klub přijít s novou halou pro míčové sporty. Momentálně vrcholí práce na projektu a v dohledné době by měla mít radnice pro stánek s kapacitou 3 700 lidí potřebná povolení. „Další etapou bude nová multifunkční hala pro míčové sporty. Pokud vše dobře půjde, stavební povolení bychom měli obdržet v lednu 2025,“ uvedl Stara.

Reprezentační hala pro basket i házenou

Jeho klub nedávno představil nové vizualizace haly. Je z nich patrné, že Česká republika by měla v Pardubicích získat teprve druhou pořádnou halu pro basketbal či házenou. Ta první a dosud jediná stojí v Opavě. Tribuny ze všech čtyř stran hřiště, pod stropem VIP boxy a na střeše zavěšená moderní kostka s obrazovkami.

Cenovka? Zatím se mluví o zhruba miliardě. „Pro nás je nová hala naprostá priorita. V té na Dašické, kde hrajeme ligu, jsme se už dostali na limit. Nemáme tam svým partnerům co nabídnout, není možné klub dál rozvíjet,“ uvedl Pavel Stara, který je přesvědčený, že nová aréna zvedne celou organizaci už jen tím, že bude stát.

„Stačí se podívat, co udělal v Hradci Králové nový fotbalový stadion. Okamžitě se prodalo násobně více permanentek, dramaticky se zvedla návštěvnost na zápasech. Jen kvůli tomu, že lidé dostali moderní příjemné prostředí a vlastně se stalo věcí prestiže začít chodit v Hradci na fotbal. Ten wow efekt funguje zcela jasně,“ dodal Pavel Stara.

Atletika a další sporty

Podle něj by na nové hale rozhodně nevydělal jen basketbal. „Obecně v České republice nejsou prakticky žádné haly pro míčové sporty. Kdyby se ten projekt povedl, mohly by v ní hrát své zápasy třeba i reprezentační výběry házenkářů nebo volejbalistů. To využití by bylo široké,“ uvedl Stara.

Pokud se halu podaří postavit, bude to vlastně také první etapa velkého projektu s názvem Dukla sportovní. Do ní patří i výstavba haly pro atletiku a další stavby. Celkem jde o projekt za miliardy korun. Radní věří, že na něj seženou dotaci od Národní sportovní agentury. „Víme, že Národní sportovní agentura má omezené peníze na podobné akce, ale my se o tu dotaci zkusíme porvat,“ dodal Rychtecký.