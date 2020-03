Snad se budou konat, doufají pořadatelé Aviatické pouti nebo dostihů

Zhruba pětatřicet tisíc lidí a vyrovnaná rekordní účast z roku 2011 - to je loňský účet Aviatické pouti. Ten letošní, 30. ročník, má být výjimečný. Pořadatelé již odtajnili první trumfy - na pardubickém letišti plánují letovou premiéru ultralehké repliky stíhacího Nieuportu 11 UL, se kterou se má prezentovat nově založená Letka Aviatické pouti.

Organizátoři definitivní rozhodnutí o konání, či nekonání jubilejního ročníku Aviatické pouti odložili na duben.

„Akce se má uskutečnit za 10 týdnů a v současné chvíli nikdo přesně neví, jak dlouho mohou omezení trvat, přípravy Aviatické pouti budou zatím pokračovat,“ uvedl v prohlášení předseda správní rady Aviatické pouti Ladislav Minařík.

V průběhu dubna pak pořadatelé rozhodnou, zda tradiční akce proběhne v původně plánovaném termínu, přesunou ji, nebo pro letošek zruší.

„Chceme ubezpečit všechny předplatitele, že v případě rozhodnutí o odložení či zrušení termínu Aviatické pouti budou vstupenky automaticky platné pro další termín konání Aviatické pouti, popřípadě budeme na požádání vracet vstupné v plné výši,“ řekl Minařík.

Naději neztrácí ani tým pořadatelů hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Ostatně právě Naděje je podtitulem letošního ročníku.

„Zatím je to daleko a nyní, když se situace mění každý den, není možno předvídat, co bude za tři měsíce. Tím méně činit nějaká opatření,“ říká ředitel festivalu Jan Pikna. Festival Smetanova Litomyšl je neodmyslitelně spojený s létem a s pořady pod širým nebem v nádvoří litomyšlského zámku. Nelze proto uvažovat o změně termínu.

„Pokud by se koncerty a představení nemohly konat, samozřejmě bychom v souladu s našimi pořadatelskými podmínkami vraceli vstupné. V tuto chvíli ale probíhají přípravy bez jakékoli změny, úspěšně běží předprodej vstupenek a koncem května zahájíme stavbu zastřešení zámeckého nádvoří, aby druhý červnový týden bylo vše hotovo. Pak se uvidí,“ odkládá Pikna rozhodnutí o opatřeních.

Jedna z nejbližších větších akcí, Mistrovství republiky v půlmaratonu, se měla konat 11. dubna jako součást Pardubického vinařského půlmaratonu. Nouzový stav by však měl trvat prakticky až do velikonočního termínu závodu.

Kvůli koronaviru se uskuteční později. Pořadatelé hledají náhradní termín. Rádi by závod zorganizovali do prázdnin. S dalším rozhodnutím počkají na informace po skončení nouzového stavu. „Pak uvidíme, jestli budeme hledat termín v květnu, nebo v červnu. Rádi bychom to stihli do prázdnin. Ale není to snadné zkoordinovat,“ řekla ČTK ředitelka závodu Míla Kalinová.

Možný krizový scénář si zatím nechce vůbec připouštět tým, který připravuje tradiční vojenskou akci Cihelna. „Vše běží, objednávky zadané, pyrotechnika objednaná. Doufáme, že se do srpna všechno uklidní a my budeme moci návštěvníkům předvést letošní program,“ řekl provozní ředitel Vojenského muzea v Králíkách Martin Večeř.

Do termínu další významné akce, Velké pardubické, je sice ještě daleko, ovšem ani tak nemohou být pořadatelé jejího jubilejního 130. ročníku klidní. Slavnému dostihu totiž předcházejí čtyři testovací dostihy. Uchazeči o právo startu ve Velké musí jeden takový dostih absolvovat bez pádu a vybočení.

Dostihový spolek zatím počítá s tím, že zahajovací mítink pořádaný 8. května koně odběhnou. „Samozřejmě s variantou jejich zrušení počítat musíme, ale stále doufáme, že se tak nestane. Vše závisí na vývoji situace v České republice,“ řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Problém by ovšem nastal, pokud by situace postoupila i do dostihové sezony a Spolek by musel zrušit dostihové mítinky.

„Museli bychom pracovat s možností stanovit náhradní termíny s ohledem na kvalifikační kola pro 130. Velkou pardubickou. I na tento scénář se připravujeme,“ řekl Müller.

Jiné datum konání zvažuje hned několik dalších pořadatelů, kteří si závodiště pro pořádání masových akcí pronajali.

Závodiště se nyní pro všechny uzavřelo. „Areál včetně dostihové dráhy je uzavřený také pro veškeré rekreační a sportovní aktivity jako například procházky se psem nebo běhání. Prosíme veřejnost, aby tato opatření respektovala,“ řekla tisková mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Závodiště zrušilo všechny akce konané v březnu a dubnu. Týká se to veřejného tréninku parkurového skákání (29. března), veřejných tréninků crossu pro jezdce všestrannosti (25. března, 29. března a 1. dubna) a také závodů Jarní všestrannosti (17. - 19. dubna).

Zaměstnanci závodiště, kteří mohou, pracují z domu v režimu home office, pracovníci technického oddělení na závodišti zůstávají a připravují dostihovou dráhu na novou sezonu.