Petice předána. Senátoři se podívají na spalovnu v Pardubicích

Letos to bude kulatých dvacet let od chvíle, co firma Synthesia odstavila na břehu Labe spalovnu kalů z čističky odpadních vod. A bude to už také osmnáct roků, co společnost AVE CZ v hotelu Zlatá štika poprvé oznámila, že chce zařízení obnovit.

A prakticky od té samé chvíle trvá odpor pardubického magistrátu, radnic obcí z okolí Rybitví i veřejnosti proti plánu.

Dlouhé roky se zdálo, že firma svůj plán těžko prosadí. Ovšem vše se změnilo loni, kdy AVE CZ získala kladné stanovisko ministerstva životního prostředí k vlivu stavby na její okolí (EIA).

„Nikdo z nás nechce, aby došlo k obnovení provozu ve spalovně nebezpečných odpadů. Proto bylo důležité domluvit další postup, aby byl co nejefektivnější a nejvýhodnější. V rukou už máme nejen právní názor, ale i posudek od odborníků, který v budoucnu uplatníme,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Vedení města momentálně sází třeba na pomoc Senátu. Právě do něj zástupci magistrátu dovezli petici s více než deseti tisíci hlasy, které poskytli odpůrci spalovny. Petice se zatím projednávala v senátním výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, kterému předsedal senátor Jiří Růžička.

„Odcházíme s pozitivním výsledkem. Nejenže senátoři naši petici přijali, ale rozhodli i o jejím projednání a dalších krocích, přičemž jeden z nich je, že petici nyní předají k projednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde posoudí všechny naše argumenty,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová a dodala, že radnice bude moct navrhnout přednášku nebo kulatý stůl, kterých se budou moct účastnit i odborníci, se kterými Pardubice a okolní obce spolupracují.

„Věřím, že až všechny tyto kroky projdeme, sejdeme se na velkém jednání v Senátu, které pomůže tomu, aby ke znovuzprovoznění spalovny v Rybitví nedošlo,“ doplnila Klčová.

Jednání vlády proces zastaví těžko

Projednání petice v horní komoře parlamentu jistě může vyvolat nějaký tlak, ale těžko celý proces zastaví. Ostatně i primátor Nadrchal říká, že aktivita radnice směřuje spíše k dalším podobným střetům se záměry soukromých firem.

„Bavili jsme se i o možnosti změny legislativy v této oblasti. Nyní má firma AVE CZ možnost donekonečna žádat ministerstvo životního prostředí ve věci o kladné stanovisko. Radnice by touto peticí chtěla iniciovat změnu zákona tak, aby tyto žádosti mohly být podávány maximálně třikrát,“ uvedl Jan Nadrchal.

Nicméně radní také rozhodli, že se nebudou ohrazovat proti spalovně v přezkumném řízení. Podle nich by útok na výrok ministerstva neměl nyní smysl. „V současné chvíli není vhodná doba na podání žádosti o přezkum,“ dodal primátor Pardubic.

Politici mají za to, že bude vhodnější snažit se plány firmy AVE CZ zastavit jinými prostředky. Radnice nechala vypracovat právní názor na věc a současně získala podklady od odborníků. „Firma AVE musí ještě získat integrované a stavební povolení. A jejich případná vydání by zase město mohlo napadnout u soudu,“ uvedla tisková mluvčí města Pardubice Kristýna Vlasáková.

Společnost AVE CZ chce v Rybitví zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Usiluje o to od roku 2006 a je v boji o potřebná razítka trpělivá.

„Jde o zásadní milník v projektu, okolo kterého jsme vedli velmi intenzivní a pro nás přínosný dialog se širokou i odbornou veřejností. Rozhodnutí příslušných úřadů vnímáme jako potvrzení názoru, že záměr společnosti AVE CZ je ku prospěchu Pardubického kraje a České republiky jako celku,“ uvedl jednatel AVE CZ Aleš Hampl, poté co firma získala kladné stanovisko EIA.