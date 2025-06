K nehodě došlo v sobotu kolem 19 hodiny za obcí Seč ve směru na Ústupky. Řidič vozu Ford Mustang zřejmě dostal při předjíždění smyk, převrátil se na střechu a skončil v příkopu. Podle dosud zjištěných informací by se mělo jednat o zhruba šedesát let starý vůz známý častou účastí na motoristických srazích.

Jeden z cestujících utrpěl tržnou ránu, kterou na místě ošetřili hasiči. Ve voze cestovalo celkem pět lidí, všechny kromě řidiče následně zdravotníci převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření.

„Hasiči na místě provedli ošetření tržné rány jednomu z cestujících a následně si všechny cestující převzala Zdravotnická záchranná služba. Provedli jsme protipožární opatření a po vyšetření nehody uklidili uniklé provozní kapaliny,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

Existuje předpoklad, že vůz mířil ze srazu Prelude, který se tradičně konal na Sečské pláži právě v termínu 19. – 22. června. Informace však zatím nebyla oficiálně potvrzena.

„Řidič vozidla Ford Mustang zřejmě při předjíždění dostal smyk, havaroval a vozidlo skončilo na střeše mimo komunikaci. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

„Má to velkej krouťák“

Zničený vůz byl historický Ford Mustang z roku 1965 s motorem V8. Jeho sytě tyrkysový lak a bílá střecha z něj dělaly exponát, který pravidelně obdivovali návštěvníci různých motoristických srazů. Podle komentářů na sociálních sítích byl k vidění před dvěma týdny i na akci Sodomkovo Vysoké Mýto.

„Však toto jsem nedávno viděl na Sodomkově Vysokém Mýtě. Takový krásný auto,“ napsal Matyáš M. na Facebooku.

„Nemusí se hned předvádět. Má to velkej krouťák a kola se pak ráda protočí – a tím, že motor je vepředu a je to koráb, tak se to ne úplně vždy dá ukočírovat, stačí blbej rozjezd. Jednou jsem jel ve starým Mercedesu, asistentů taky nula nula prd, a taky jsem měl co dělat, abych to nevytřískal. A to bylo modernější a novější než tenhle Mustang. A to jsem se jenom projížděl okolo domku, takže žádný velký divočení,“ vyjádřil se v komentářích pod příspěvkem Ondřej Š.

„Včera měli sraz i se sprinty, tak to pana řidiče asi nechtělo pustit, ta atmoška,“ napsal Josef D.