Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

David Slánský loni v září začal na damníkovské základní škole vést kroužek 3D tisku. Srdcem strojař ještě před tím vyráběl pro školu na své 3D tiskárně různé dary, ale i učební pomůcky, například model sluneční soustavy.
Jaká byla radost dětí, když škola nedávno za účast v soutěži zakoupila z peněz od firem z Lanškrounska podporujících technické vzdělávání školní tiskárnu.
Předminulý víkend si vedoucí kroužku vzal novou tiskárnu domů, aby ji ve svém volnu složil. Ačkoli se mu to povedlo, do školy ji však už nikdy dětem osobně nepřiveze.
Šestačtyřicetiletý David Slánský minulé pondělí při cestě do práce tragicky zahynul při dopravní nehodě na silnici I/35 nedaleko Svitav, kde z nejasných příčin vjel se svým volvem do protisměru přímo pod kamion. I přes snahu všech složek IZS měl poranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.
V minutě tak o svého tatínka přišla dvanáctiletá Anička a jedenáctiletý Vítek. Jde pro ně v poměrně krátké době již o druhou bolestnou ránu osudu, neboť v roce 2021 během pandemie covidu zemřela jejich maminka.
Pomoc sourozencům
Přispět osiřelým dětem Aničce a Vítkovi lze hotově do kasičky na Obecním úřadě v Damníkově nebo zasláním daru na transparentní účet č. 6620742379/0800.
Cílem sbírky je pomoci zajistit dětem základní životní potřeby a ulehčit jejich každodenní život v této nesmírně těžké situaci.
„Je to neskutečná tragédie. V obci to vyvolalo velkou vlnu solidarity a vzájemnou sounáležitost. Na úřadě jsme se začali radit co a jak a ihned jsme se domluvili na zřízení transparentního účtu. V pátek bylo na účtu 380 tisíc korun a přes víkend to určitě narostlo,“ informoval v pondělí ráno Jiří Blažek, starosta Damníkova, kde lidé v pátek začali přispívat i do kasičky na obecním úřadě. „Až nás překvapilo, jak se lidé semkli a chtěli pomoci. První den bylo kasičce deset tisíc korun,“ podělil se starosta.
S pomocí přišly i místní spolky. Peníze přislíbili například šipkaři, kteří mají v plánu uspořádat turnaj pro 50 až 80 lidí se startovným ve výši 200 korun. „Z Damníkova pochází i jeden pan podnikatel z Lanškrouna, který v pátek volal, že chce dětem zařídit účet, na který jim bude posílat měsíční apanáž do jejich 18 let,“ dodal Blažek.
Peníze dospívajícím dětem ve věku 11 a 12 let otce nevrátí, ale pomohou alespoň k zajištění základních životních potřeb dětí a zároveň pomohou s udržením provozu opraveného staršího domku, ve kterém dnes děti bydlí s přítelkyní pana Slánského. Ta by si je ráda vzala do péče, aby neskončily v dětském domově.
Výborně prospívají, ve škole také pomáhají
Do pomoci sirotkům se zapojila i základní škola, kterou zpráva o skonu jejích spolupracovníka hodně zasáhla. „Byl to pro nás všechny šok. S tatínkem jsme loni v září navázali spolupráci, protože nám začal vést dětský kroužek 3D tisku. Nabízel nám třeba gravírování medailí. Spolupráce s ním byla moc fajn,“ přiblížila kolegu ředitelka Základní škole v Damníkově Dagmar Radošová.
I rodiče měli v Davidu Slánském velkou důvěru, neboť zastupoval rodiče ve školské radě.
Škola kromě obědů z projektu bezplatného stravování poskytne dětem odbornou pomoc. „Kontaktovali jsme v Kraji Vysočina odborníky na krizovou intervenci, kteří v rámci projektu Ponehodová péče poskytují podporu a pomoc lidem, kterým někdo zemřel při dopravní nehodě,“ dodala Radošová.
Děti podle ředitelky dál chodí do školy, kterou mají velice rádi. „Chtějí být s námi mezi spolužáky. Ve škole mají druhý domov. Chlapec chodí do pátého ročníku, dívka do šestého ročníku. Učí se výborně, mají velmi dobrý prospěch. Obě děti pomáhaly při Tříkrálové sbírce a vždy, když pořádáme nějaké akce či dny otevřených dveří, se podílejí na jejich organizaci,“ chválí sourozence ředitelka školy.
I přes tragédii chtějí žáci i škola pokračovat s kroužkem 3D tisku a v projektech a soutěžích, do kterých byl David Slánský s dětmi zapojen. Největší problém bude za něj sehnat náhradu.
„Kdysi jsem ho vedla já, ale tím, že jsem se stala ředitelkou, spousty věcí jsem se musela vzdát. Byla jsem velmi ráda, že jsem za sebe našla adekvátní náhradu. Bezva taťku, který chce pomoci,“ podotkla Dagmar Radošová.
Pietní rozloučení s Davidem Slánským proběhne v pátek 6. února ve 12 hodin v obřadní síni městského krematoria v České Třebové.