Rok v nových Mlýnech: Pardubickou galerii navštívilo třikrát víc lidí

Nové sídlo, více zaměstnanců a příliv návštěvníků.

Krajská Gočárova galerie, pro niž Pardubický kraj za více než 400 milionů vybudoval nové sídlo z části Winternitzových mlýnů, má za sebou rok.

„Návštěvnost oproti roku 2022 máme více než trojnásobnou, za uplynulý rok přišlo do Gočárovy galerie na 44 tisíc lidí. Od otevření budovy v Automatických mlýnech vnímáme velký zájem jak o návštěvy výstav, tak i doprovodných programů, jako jsou komentované prohlídky, workshopy nebo přednášky. Významně posílila také naše edukační činnost,“ řekla ředitelka Gočárovy galerie Klára Zářecká.

Když nastupovala do funkce ředitelky, závěrečná výroční zpráva uváděla, že Východočeskou galerii, jak se tehdy krajská instituce jmenovala, navštívilo 13 tisíc lidí.

Vysoké návštěvnické číslo však zahrnuje i účast základních škol na edukačních programech, přednáškách a openingu, který se opakovat nebude, takže s tak vysokým počtem lidí nelze do budoucna příliš počítat.

Galerie provozuje i sál, kde pořádá své přednášky, pronajímá ho však také soukromým firmám a na konference. Loni se zde podle ředitelky konalo 121 akcí různého charakteru.

Také proto se zvýšil počet zaměstnanců. „Když jsem nastupovala, měla galerie 16 pracovníků a tým čtyř pokladních a osm kustodek. Teď nás je přesně 50. Tým se rozrostl, má sedm oddělení, každé se svým vedoucím,“ řekla Zářecká a sdělila, že rozpočet galerie na letošní rok je 46 milionů korun.

Zájemci mohou na jednu vstupenku navštívit obě krajské galerijní budovy, tedy jak tuto novou, tak prostory v domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí.

„Krajská galerie zažívá renesanci. Před šesti lety začala dostávat milion korun na akvizice, aby se rozšiřovaly galerijní sbírky, trojnásobně se zvětšil rozpočet samotné instituce. Stala se plnohodnotnou krajskou galerií,“ řekl náměstek hejtmana a krajský radní pro kulturu a investice Roman Línek.

Nad soutěží bdí architekt Pleskot

Tím ovšem snahy kraje v „jeho“ části Automatických mlýnů nekončí. Ve druhém pololetí dokončí za 11 milionů korun zázemí pro kanceláře, takže definitivně opustí administrativní prostory na zámku.

Kraj také zveřejňuje své další plány. Chce galerii rozšířit ještě o přístavby z 50. let. Tam běží architektonická soutěž. Předsedou poroty je architekt Josef Pleskot. Stavební dělníci by se však do oprav pustili nejdříve v roce 2026, spíše však o rok později.

„Měli bychom už mít jasnou vizi, jak se rozšíří kavárna nebo výstavní plochy, které galerie potřebuje,“ řekl Línek.

Potenciál podle něj má také nábřeží Chrudimky, u něhož areál Automatických mlýnů stojí.

„Jsme zajedno s městem i s Povodím Labe, že si tento prostor říká o dotvoření,“ řekl Línek. Vedle krajské Gočárovy galerie se v areálu nachází také vzdělávací centrum Sféra a Galerie města Pardubic (GAMPA). Silo a veřejný prostor patří nadaci manželů Smetanových.

„Jsme mile překvapeni, jak je areál vyhledávaný a jak Automatické mlýny rezonují nejen v rámci Pardubic, máme zpětnou vazbu, že k nám lidé jezdí i z velké dálky,“ liboval si Lukáš Smetana, který by chtěl do budoucna pořádat některé akce v areálu Automatických mlýnů s městem a krajem dohromady.

„Moc rádi bychom v budoucnu chtěli dělat společné akce, abychom ještě lépe fungovali jako jeden společný areál i z hlediska programové náplně,“ řekl Smetana.