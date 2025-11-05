Jízdné na východě Čech od prosince zdraží, v průměru o 19 procent

Dlouhá léta v Pardubickém kraji platilo, že krajský tarif IREDO ve srovnání s klasickým jízdným Českých drah byl vždy výhodnější. Zatímco dnes cestující na trase Pardubice – Svitavy zaplatí za obyčejné jízdné 170 korun, s Iredem vyjde jedna cesta na 100 korun, a při úhradě jízdného z karty IREDO s aktivovanou elektronickou peněženkou dokonce jen na 82 korun. A to už je velmi výrazná úspora i v porovnání se zákaznickou kartou Českých drah se zvýhodněním IN 25, po jehož započítání vyjde jízdné na 128 korun.
Od nového jízdního řádu již nebudou rozdíly tak výrazné. Oba tarify se k sobě cenově více přiblíží. Poslední úprava tarifu IREDO proběhla před dvěma lety a dotkla se jen jednotlivých jízdenek hrazených v hotovosti nebo kartou a jednodenních jízdenek.
„Nové nastavení tarifů vzniklo po dohodě Královéhradeckého a Pardubického kraje, s cílem zachovat výhodnost čipové karty a mobilní aplikace IREDO pro jednotlivé jízdné, zachovat zvýhodnění pro pravidelné cestující prostřednictvím vícedenních jízdenek, sjednotit cenové rozdíly mezi oběma kraji a přiblížit ceny tarifům drážních dopravců, zejména Českých drah, které ceny pravidelně upravují podle inflace,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
Za posledních deset let tak krajský tarif zdražil o 33 procent, tarif Českých drah rostl spolu s inflací, která byla kumulativně za celé období více než padesátiprocentní.
Jízdné za hotové na východě Čech podraží, ceny lístků stoupnou o 8,5 procenta
A na jaké zdražení krajského tarifu se musejí cestující připravit? Cenová hladina u krajského tarifu IREDO stoupne průměrně o 19 procent. Nejvíc zdražení pocítí náhodní cestující, kteří nemají žádnou zákaznickou kartu.
Obyčejné jízdné placené ať už hotově nebo platební kartou například u řidiče autobusu zdraží o 21 procent. Na uvedeném příkladu tak cesta mezi Svitavami a Pardubicemi vyjde od 14. prosince na 121 korun. Kdo dojíždí pravidelně do práce nebo školy každý den, zaplatí u vícedenních jízdenek s platností 30 a více dní o něco méně, přibližně o 14 procent navíc.
Kraj zdražení odůvodňuje zachováním kvality a udržitelnosti dopravní obslužnosti. „Úpravy tarifů i přepravních podmínek vychází z potřeby reagovat na dlouhodobý vývoj cenové hladiny spolupracujících dopravců, zároveň je nutné udržet atraktivitu systému IREDO pro pravidelné cestující. Změny zároveň vytvářejí nutný předpoklad k vyšší kvalitě při rozsahu dopravní obslužnosti, na kterou jsou naši obyvatelé zvyklí,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.
Zvýhodněny mají být dál čipové karty s přednabitou elektronickou peněženkou.
I přes zdražení zůstane krajský tarif IREDO výhodnější než obyčejné jízdné Českých drah, v porovnání se zákaznickým jízdným se rozdíly už téměř stírají.
30. listopadu 2019
Integrovaný dopravní systém neprojde jenom cenovými úpravami. Aktualizovány budou i přepravní podmínky. Skončí například často kritizovaná platnost jednodenní jízdenky do půlnoci téhož dne, nově bude platná 24 hodin stejně jako u jiných dopravců. Ke změně pravidel dojde i u síťové jízdenky pro pět osob. Od prosincové změny jízdního řádu mohou jízdenku využít maximálně dvě dospělé osoby s maximálně třemi dětmi. Úprava má více podpořit rodinné cestování.
Horkou novinkou má být i zcela nová mobilní aplikace, kterou společnost IREDO v těchto týdnech v Královéhradeckém a Pardubickém kraji testuje. Přelomovou změnou bude nákup jízdenek přímo v aplikaci, což současná verze neumožňuje. Kdy bude aplikace spuštěna, zatím nechce integrátor dopravy ani kraj prozrazovat.
„Aktuálně probíhá testování nové aplikace,“ sdělil na dotaz mluvčí Barták. Podle informací iDNES.cz už proběhlo proškolení všech řidičů autobusů a průvodčích.