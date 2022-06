Marné čekání na autobus, nový dopravce v první den nevypravil skoro sto spojů

Cestující se nedočkali školního autobusu z Nových Hradů do Litomyšle, odpadly spoje, kterými jezdí lidé ráno do práce, nevyjely ani spoje mezi Chocní a Ústí nad Orlicí, Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou, Lanškrounem a Letohradem.

Podle přehledu integrátora dopravy Oredo dnes společnost BusLine nevypravila či nevypraví celkem 98 spojů, které obstarává necelá desítka autobusů.

Potíže se podle náměstka hejtmana Michala Kortyše týkají tří procent všech spojů v Pardubickém kraji. „Očekával jsem, že na začátku nějaké problémy budou. Jednáme s malými dopravci, kteří by měli spoje, pro které společnost BusLine nemá řidiče, zajistit. Věřím, že začnou jezdit během tohoto týdne,“ uvedl.

Dále sdělil, že společnosti BusLine na poslední chvíli vypadli řidiči, se kterými se již dříve domluvila.

Potíže jsou pro cestující o to nepříjemnější, že o nevypravených spojích se nedozvědí včas, pokud se na webu společnosti Oredo nepodívají na aktuální informace. Jinde přehled zrušených spojů není. Ani na nádražích ani v aplikaci Iredo.

„Lidi tu ráno stáli hodinu a nic nepřijelo. Jak to tu sledujeme, autobusy spíše nejezdí, než jezdí. Je to první den, uvidíme, zda si to sedne. Možná to je tím, že tu jezdí noví řidiči, kteří tu nejezdili a musí se to naučit,“ uvedl starosta Nových Hradů Jaromír Raba. Dodal, že pokud se situace nezlepší, bude žádat kraj o nápravu.

Firma BusLine do poslední chvíle nevarovala, že spuštění autobusové dopravy nezvládne, naopak tvrdila, že je v „rámci možností připravena“. V Lanškrouně v sobotu uspořádala slavnost, na níž představila nové autobusy.

„To je hezké, že jste představili nové autobusy, ale kde je spoj, který měl jet dnes ráno v 6.50 z Krasíkova do Moravské Třebové? Je 7.26 a autobus nikde,“ zlobila se v diskuzi na Facebooku Milada Hromková z Krasíkova.

Paradoxně tento spoj podle přehledu firmy Oredo zrušen nebyl a měl jet, což může znamenat, že počet nevypravených spojů může být ještě větší. „Kolik spojů skutečně nevyjelo, se dozvíme za dva dny. V tuto chvíli si přesným číslem nemohu být jistý,“ řekl Kortyš.

„Ráno jsem měl od občanů dva telefony se stížností, že autobusy nedorazily. Situaci sleduji a vůbec mě nepřekvapuje, protože mezi Pardubickým krajem a městem Svitavy je toho spoustu nedotaženého,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Mediální poradce BusLine Radovan Vrátný uvedl, že nevypravené spoje jsou důsledkem nedostatku řidičů. Přislíbil, že problémy okomentuje během dopoledne.

Cestující v autobusech v Pardubickém kraji začali v neděli vozit jiní dopravci, všechny vozy mají být klimatizované a nízkopodlažní. K dispozici by mělo být všude připojení k wifi i USB nabíjení.

Na Jevíčsku, Litomyšlsku, Lanškrounsku a Orlickoústecku zvítězilo ve výběrovém řízení sdružení firem BusLine LK a BL14, které nabídlo suverénně nejnižší ceny. Přeloučsko bude obsluhovat společnost Umbrella Coach & Buses, Poličsko pak společnost ZDAR. Na Chrudimsku bude i nadále jezdit Arriva Východní Čechy a Holicko zajistí firma Car-Tour.

Dopravci si dopředu stěžovali, že mají potíže sehnat řidiče. Nicméně podle přehledu společnosti Oredo mezi zrušenými spoji figurují jen spoje, které měla vypravit společnost BusLine.

Jednatel zastřešující organizace BusLine Holding Michal Hanč se v sobotu zmínil o kritickém nedostatku řidičů, který je podle něj nutné začít řešit.

„Musíme tlačit zodpovědné orgány k systémovému řešení tohoto problému, neboť doprava je tou krví ekonomiky, která nesmí přestat proudit. Pokud však budou řidiči i nadále ubývat tempem jako dosud, všem nám hrozí dopravní blackout,“ uvedl Hanč.