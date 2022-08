Po covidovém půstu připravila Chrudim největší pouť v historii města

Více stánků, atrakcí i návštěvníků. Taková by měla být letošní Salvátorská pouť v Chrudimi. První dopravní omezení, která si vyžádá, čekají na řidiče v centru města už ode dneška.

V posledních dvou letech měla pouť komorní atmosféru, v roce 2020 nedorazily atrakce kvůli pandemii covidu vůbec, loni město přichystalo jen jarmark na Resselově náměstí.

„Po dvou letech půstu chceme nabídnout občanům opravdu maximální množství atrakcí, aby si to užili,“ uvedl místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Omezení v dopravě Uzavření parkoviště na Moravově zahradě v Chrudimi dnes od 18.00 do 8. srpna 7.00





Ve čtvrtek budou od 9.00 uzavřeny ulice v historickém centru. Například ulice Novoměstská či ulice Široká od Resselova náměstí po křižovatku s ulicí Lázeňská.





Od pátku 12.00 do pondělí do 7.00 budou uzavřeny i ulice Čs. partyzánů od křižovatky s ul. Husova a Rooseveltova po ul. Široká a ulice Široká až ke křižovatce Na Bídě.

„Stánků bude více než 250 a atrakcí více než padesát, což je nejvíce v historii. Je to díky tomu, že jsme zvětšili prostor pro pouť, nově pro atrakce město vyhradilo i prostranství před divadlem. Zvětšil se prostor i na Resselově náměstí, jedna atrakce bude v místech, kde byl v minulosti stan,“ uvedl mluvčí města Aleš Prokopec.

Stánkařů by do Chrudimi přijelo ještě víc, ale není pro ně dost místa. „Evidujeme obří zájem stánkařů, ani nebudeme schopni uspokojit jejich zájem, dalo by se říct, že je vyprodáno,“ uvedl Prokopec.

I dopravní omezení budou rozsáhlejší než v minulosti. Ode dneška zaplní majitelé atrakcí Tyršovo náměstí a zaberou oblíbené bezplatné parkoviště na Moravově zahradě u sportovní haly. Ve čtvrtek po 9. hodině se pro řidiče uzavře historické centrum.

Novinkou je přechodné zavedení jednosměrky v Novoměstské ulici, a to v úseku od ulice Budovatelů po křižovatku U Václava. Od pátku 16 hodin do nedělního večera tam díky tomu lidé najdou další parkovací místa. „De facto se jedná o obdobnou úpravu provozu jako při fotbalových utkáních MFK Chrudim,“ uvedlo město na svém webu.

Pouť má dlouhou tradici. Roku 1674 se do místního kostela Nanebevzetí Panny Marie dostal údajně ze sbírek Rudolfa II. zázračný obraz Nejsvětějšího Salvátora, který dřívější majitele ochránil před Švédy.

Slavné pouti k obrazu byly od té doby největší náboženskou, společenskou i hospodářskou událostí roku. V době morových epidemií kolem roku 1733 se do Chrudimi sjelo více než 50 tisíc lidí.

Datum konání určuje katolická církev podle toho, na který den připadne církevní svátek, k němuž se pouť vztahuje. Svátek Proměnění Krista Spasitele slaví církev 6. srpna.

Pro řadu návštěvníků má pouť stále duchovní rozměr. Slavnostní poutní bohoslužba se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční v neděli v 10 hodin dopoledne. Poté budou mít lidé až do 15 hodin příležitost uctít obraz Nejsvětějšího Salvátora.