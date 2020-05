Arnoštovi z Pardubic začíná sezona, parník díky mostu dopluje po Labi dál

Nový valský most uleví mnoha řidičům, pohodlně přes něj projedou hasiči i záchranáři, loď z něj však bude mít radost jediná. Parník Arnošt, který svou trasu končil v Srnojedech, pod mostem pohodlně projede a může tak vozit návštěvníky až do Přelouče.

Nabízené možnosti rozšířit své plavby až do rodiště herce Františka Filipovského se chopí pardubický Dopravní podnik, který začne plavbu po Labi dál mimo svůj dosavadní radius testovat. Má to však háček – musí být dost vody.

„Voda se do komory napouští podstatně pomaleji, jízda by musela být předem plánovaná a hlavně – muselo by být dost vody, abychom s Arnoštem někde neuvázli na mělku,“ řekl ředitel pardubického Dopravního podniku Tomáš Pelikán, pod nějž provoz plavidla spadá.

Podobný problém má Arnošt v Kuněticích. Tam stejné válečné mostní provizorium, které přes 70 let nahrazovalo plnohodnotný most mezi Valy a Mělicemi způsobuje, že se kvůli podplutí musí sklápět střecha lodi.

„S novým mostem se nám otevřela cesta až do Přelouče, kde máme také historicky molo. Před otevřením mostu se dělaly opravy na mole ve Valech, takže i tam můžeme zastavit a přibrat cestující, nebo je nechat vystoupit,“ řekl Pelikán.

Plavby do Přelouče by uvítalo i město Přelouč. Ostatně molo pro případné kotvení je na břehu Labe už dlouho.

„Rozhodně by to přispělo k rozšíření volnočasových či výletních možností pro občany i návštěvníky města. Myslím si však, že pravidelné plavby lodě do Přelouče se v nejbližším období nedočkáme díky špatnému technickému stavu plavební komory v Srnojedech,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Cesta do Přelouče potrvá až pět hodin

Stařičká komora z roku 1938 má již své odžito. Její stav by však neměl být hlavní překážkou, proč by jí parník neproplul. Ostatně, když se v týdnu valský most otvíral a Arnošt vozil po Labi politiky a zástupce stavebních firem, komorou proplul.

Kromě nedostatku vody v Labi, což není v letních měsících nic nenormálního, se Pelikán obává, že plavba do Přelouče zabere dlouhou dobu.

Podle jeho odhadu zabere cesta do Přelouče až 4,5 hodiny i proto, že loď musí čekat, než se napustí voda v komoře v Srnojedech. „Máme v plánu to o letních prázdninách zkusit. Buď bychom jezdili jednou za měsíc, nebo podle zájmu jednou za 14 dní,“ řekl Pelikán.

Výletní loď Arnošt z Pardubic Parník Arnošt pluje v barvách pardubického dopravního podniku od roku 2012. Loď však v Pardubicích funguje od roku 2001. Plavidlo prochází pravidelnou údržbou, před sezonou se měnila převodovka na jednom z motorů. Oprava stála 80 tisíc korun. Na provoz lodi dostává Dopravní podnik města Pardubic jak od magistrátu, tak Pardubického kraje dotace. Loď za rok přepraví 7 až 9 tisíc cestujících. Ceny za jízdné se na novou sezonu nezvyšovaly. Více informací na webu lod.cz.

Kvůli zdlouhavé plavbě, by se cesta zpět nemusela konat lodí. Šéf dopravního podniku zvažuje zkombinovat lodní přepravu do Přelouče třeba s jízdou v historickém autobusu.

„Lidé by měli zpestření a loď by jela proti proudu sama. Nyní trvá nejdelší Arnoštova plavba do Kunětic s obrátkou 3 hodiny. To je hranice toho, že si cestující plavbu užijí. Dají si jídlo a pití. Plavba do Přelouče na 4,5, - 5 hodin, to už je pro děti na lodi dlouhé,“ řekl šéf dopravního podniku.

Parník začíná plavby se zpožděním kvůli koronavirovým opatřením a zákazu shromažďování více lidí. „Uvidíme, jaký bude zájem o standardní plavby, pak dáme zkušební plavbu do Přelouče,“ řekl Pelikán.

Odkud kam může po Labi nově vyplout výletní loď Arnošt z Pardubic: