Albert u pardubického nádraží je už skoro rok zavřený, oprava konečně jede

Minimálně po stránce komunikace s veřejností je oprava pardubického Albertu zvláštní.

Nákupní centrum, které bylo mimo jiné jedno z prvních v krajském městě, se uzavřelo už v lednu 2023. Od té doby se u něj prakticky nic moc nedělo. Lidé na sociálních sítích jen spekulovali, kdy a zda se vůbec ještě někdy otevře. „Není tam vidět vůbec žádný stavební ruch,“ psali dlouhé měsíce.

Když se redakce MF DNES v červenci pídila po tom, kdy se tedy bude market otevírat, zástupce firmy uvedl datum 16. října. „Už jsme domluveni s vedením hypermarketu Albert na otevření v říjnu. Dá se říct, že se dělají dokončovací práce,“ uvedl zástupce firmy Saller, které nemovitost patří.

Ten později do redakce znovu volal, že nechce být ve věci jmenován, a to i přesto, že mu to v minulosti nečinilo problém. Důvod obratu vypadal logicky. Kolem Albertu bylo celé léto mrtvo a termín otevření zjevně platit nemohl.

Nyní přichází firma s dalším datem. Tentokrát má jít o 13. listopad. „Stále počítáme s tím, že v polovině listopadu otevřeme alespoň samotný hypermarket,“ uvedla Markéta Kolář Rašíková ze společnosti Saller Group pro Deník.

Samotní zástupci hypermarketu Albert zůstávají opatrní. Ostatně v létě na webu firmy svítil následující vzkaz: „Vážení zákazníci, tato prodejna je dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce od 9. ledna 2023. Znovu otevřena bude koncem letošního roku,“ stálo na internetových stránkách společnosti.

Ani nyní nechtějí zástupci firmy mluvit o konkrétním datu. „Jakmile zaznamenáme konkrétní posun v událostech, dáme podrobnější vyjádření,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Albert Jiří Mareček.

Pravděpodobně se zvýší ceny parkovného

Nicméně jeden posun je evidentní. Nyní se kolem a na marketu skutečně pracuje. V minulých dnech se třeba opravovalo rozlehlé parkoviště, které dlouhá léta lidé používali pro odstavení vozů při cestě na vlak. Ale tato praxe se zřejmě ani po znovuotevření obchodů nevrátí. Firma Saller totiž oproti původním prohlášením slibuje podstatně vyšší ceny za parkovné. A to jak venku, tak i v podzemním parkovišti.

„Momentálně zvažujeme společný ceník pro obě parkovací zóny. Chtěli bychom ponechat dvě hodiny zdarma, poté 50 korun za každou další započatou hodinu a celodenní sazba by mohla být 250 korun,“ řekla Rašíková, podle které konečný verdikt teprve padne.

Přitom původně zástupci firmy mluvili o tom, že budou dvě hodiny zdarma na venkovním parkovišti a následně s poplatkem 30 korun za každou další započatou hodinu. V případě použití podzemního parkoviště by lidé zaplatili 80 korun za celý den.

Možné zdražení se nelíbí třeba zastupiteli Pardubic Vítu Ulrychovi z KDU-ČSL, který situaci komentoval na síti X. Ten také odkazuje na to, že politici před lety povolili stavbu rozlehlého areálu s podmínkou, že parkoviště bude veřejné. „Souhlas města byl podmíněn veřejným parkovištěm,“ uvedl politik.

Jenže nikde se nepodařilo najít písemný důkaz takové dohody a vlastník objektu se případnou ústní dohodou už před zavřením obchodu neřídil. Na parkoviště totiž nechal nainstalovat závory. „Brány u parkoviště zůstanou, musíme regulovat vjezd aut na parkoviště. Lidé ho používali jako zkratku a objížděli přes něj kolony u nádraží. Proto jsou brány nastaveny tak, že vyjet bude možné až po deseti minutách,“ řekl zástupce firmy Saller.