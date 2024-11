Pardubice chystají nabitý advent, hlavní slovo bude mít tradičně perník

Jediné dva limity mají lidé z Pardubic, pokud si chtějí užít předvánoční čas na plný plyn. A tím je volný čas a také stav bankovního konta.

Výběr z programu Sobota 30. listopadu

Na Pernštýnském náměstí začnou adventní trhy. Ty skončí až na Štědrý den. Stánky budou otevřené každý den. Občerstvení tam bude fungovat až do začátku ledna Neděle 1. prosince

17 hodin: rozsvícení vánočního stromu, poté koncert. Čtvrtek 5. prosince Pernštýnské náměstí bude od 16 do 18.30 hodin patřit Mikulášům, čertům a andělům. Sobota 7. a neděle 8. prosince

Na zámku se bude konat akce s názvem Adventní dny svařáku. sobota 21. a neděle 22. prosince

Na zámku se koná akce s názvem Slavnosti vánočního punče. Úterý 24. prosince

Ve 23 hodin začne před radnicí tradiční vánoční zpívání, bude otevřená Zelená brána i zámek.

Akcí je tolik, že si musí vybrat každý. Bez přehánění se dá říct, že kdo chce, může celý měsíc před Štědrým dnem nasávat atmosféru adventu mírou dříve nevídanou. Vánoční atmosféra bude dýchat od náměstí Republiky, Pernštýnského náměstí přes bývalé Automatické mlýny až po zámek.

„Minulý ročník adventních akcí ukázal, že Pardubice to umí, do města se sjížděli lidé z celé republiky i zahraničí. Pevně věřím, že tomu bude tak i letos,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Hlavním dějištěm bude Pernštýnské náměstí s 35 stánky, které budou nabízet jídlo, pití a zboží vhodné jako vánoční dárky. Na pódiu se bude odehrávat v týdnu od středy do neděle kulturní program. Znovu tam bude stát vyhřívárna, mašinka pro děti, kolotoč nebo dřevěný betlém.

„I po Štědrém dnu zůstane na Pernštýnském náměstí několik stánků, aby si lidé mohli dát něco dobrého ještě do 2. ledna,“ řekl Radek Mašík z pořádající Máša agency.

Stánky už agentura na náměstí staví. Mírnou komplikací bude podle primátora Nadrchala oprava Zelené brány, hlavní vchod na Pernštýnské náměstí tak bude zavřený. Lidé, kteří půjdou z třídy Míru, nasměruje na náměstí vánočně ozdobená brána, potom projdou „myší dírou“ mezi zvonicí a bankou. „Aktuálně se opravuje i Bartolomějská ulice, která vede také na centrální náměstí, ale do zahájení adventního programu by snad měla být hotová,“ dodala náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Do Adventu s vůní perníku se zapojí řada podniků

Advent s vůní perníku se bude odehrávat také na třídě Míru, na zámku, v Mázhausu, na Příhrádku, v podniku Everything na náměstí Republiky a v Automatických mlýnech. Zapojuje se do něj Východočeské muzeum, krajská knihovna, informační centrum nebo polytechnické dílny Sféra. Lidé mohou zajít s dětmi na tvůrčí a vzdělávací dílny, napsat Ježíškovi, poslechnout si koncerty nebo se projet vánoční mašinkou a na vyhlídkovém kole.

Na zámku se zase dozvědí něco o vánočních tradicích i představách o nich. „Novinkou jsou letos prohlídky, kde návštěvníci nahlédnou do každodenního života Pernštejnů a poznají, jak se v renesanci slavily Vánoce. Ve Vojtěchově sále jsme připravili kuriozitu, sestavili jsme slavnostní tabuli Pernštejnů, jak ji vytvořili naši předchůdci z Musejního spolku,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Krajská knihovna se kromě vánočního programu stane sběrným místem pro charitativní akci Krabice od bot. Je to sbírka vánočních dárků pro děti v nouzi. „Je to dobrá myšlenka, podarujeme děti, které nic nemají. Ideální by bylo, kdyby lidé dali do krabice věci pro děti podle věku. Zabalili to jako dárek, napsali na ni, zda to je pro děvče, či chlapce, a donesli nám krabici do knihovny,“ řekla ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.